Bătălii ȋntre daci şi romani, lupte de gladiatori, dansuri antice şi un ritual funerar demn de un ȋmpărat, pe maul Someşului

de Ziua de Cluj, 14 august 2017, 10:53

Cea de-a patra ediție a festivalului Transylvania History Days va avea loc între 18 şi 20 august 2017, pe malul Someșului, la vest de podul Garibaldi (lângă parcul “La butuci”).

Reconstituiri ale unor bătălii ȋntre daci şi romani, lupte de gladiatori, dansuri antice, elemente de viaţă cotidiană antică, prezentarea echipamentelor militare, ateliere de fierărie, gastronomie şi meşteşuguri antice, toate vor putea fi urmărite ȋntre 18 şi 20 august, pe Malul Someşului. Un moment special va avea loc sâmbătă, 19 august, când se va reconstitui un ritual funerar demn de un ȋmpărat, pentru a marca ȋmplinirea a 1900 de la moartea lui Traian. Totul va fi posibil cu ajutorul trupelor de reconstituire istorică Terra Dacica Aeterna (Cluj-Napoca), Garda Apulum (Alba-Iulia) şi Virtus Antiqua (Cluj-Napoca).

Cinemobilul va fi prezent şi el pe Malul Someşului vineri, 18 august, de la ora 21:00, cu proiecţia filmului Usturoi, ȋn regia lui Lucian Alexandrescu.

"Scopul nostru este să scoatem istoria din cărţi şi să o aducem mai aproape de comunitate. Ne dorim ca, ȋntr-o formă atractivă, să prezentăm lumea antică atât celor mici, cât şi celor mari. Anul acesta comemorăm 1900 de ani de la moartea ȋmpăratului Traian, cuceritorul Daciei, motiv pentru care am decis ca tematica ediţiei a patra a Transylvania History Days să se centreze ȋn jurul Imperiului Roman", a spus Anamaria Pop, directorul festivalului. "Acest proiect este creaţia unei tinere echipe de absolvenţi ai Facultăţii de Istorie, şi nu numai. Considerăm că acest eveniment este mai mult decât important şi necesar ȋntr-o comunitate evoluată din punct de vedere cultural, cum este cea clujeană."

Pe perioada celor trei zile de festival, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei oferă gratuitate pentru vizitarea celor două expoziţii temporare 3D ROMA - SARMIZEGETUSA. TURN ON THE HISTORY, care reprezintă un concept unic, combinând artefactele reale ce vor putea fi descoperite de vizitatori ȋntr-un mod ingenios, cu restaurarea digitală 3D a acestora, şi INCURSIUNI ANTICE ȊN SPAŢIUL VIRTUAL, ce are un caracter mixt real-virtual şi ȋn care vizitatorii pot interacţiona prin intermediul tehnicii moderne cu artefactele şi monumentele dacice.

Ȋn cadrul Transylvania History Days 2017 va avea loc şi o conferinţă vineri, 18 august, ȋncepând cu ora 16:00, la Muzeul Etnografic, intitulată Dialoguri despre istoria Clujului, care ȋşi propune să urmărească evoluţia Clujului de-a lungul secolelor. Conferinţa este organizată ȋn parteneriat cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei şi Asociaţia Vechiul Cluj.