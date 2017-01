Cultura

BERLINALA 2017. Filmele care vor concura la Ursul de Aur. Pe listă, și o peliculă românească

de Ziua de Cluj, 21 ianuarie 2017, 13:17

A fost anunțată lista completă a filmelor care vor intra în concurs la cea de-a 67-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin care se va desfășura în perioada 9 - 19 februarie.

Publicitate

Ediția din acest an a Festivalului Internațional de Film de la Berlin va fi prezidată de regizorul olandez Paul Verhoeven și care se va desfășura în perioada 9 - 19 februarie, relatează EFE.

"Ana, mon amour", în regia lui Călin Peter Netzer, este unul din filmele care au fost selectate în competiția oficială și va putea fi vizionat în cinematografele din România din 3 martie, la scurt timp după premiera internațională. Pelicula este o producție Parada Film în co-producție cu Augenschein Filmproduktion (DE) și Sophie Dulac Productions (FR) și este al patrulea lungmetraj al lui Călin Peter Netzer, după "Maria" (2003), premiat la prestigiosul Festival de la Locarno, "Medalia de onoare" (2009), care a câștigat Premiul Silver Alexander la Salonic și "Poziția copilului" (2013), care în perioada lansării sale cinematografice a deținut recordul pentru cel mai mare succes de box office al ultimilor 15 ani, scrie Agerpres.

Lista cuprinde filmele selecționate în competiție:

'Ana, mon amour', Călin Peter Netzer (România, Germania, Franța)

'Bamui haebyun-eoseo honja' ('On the Beach at Night Alone') Hong Sangsoo (Coreea de Sud)

'Beuys', Andres Veiel (Germania).

'Colo', Teresa Villaverde (Portugalia, Franța)

'Django', Etienne Comars (Franța)

'Félicité', Alain Gomis (Francia, Senegal, Belgia, Germania, Liban).

'Hao ji le', Liu Jian (China).

'Helle Nächte'' (Bright Nights), Thomas Arslan (Germania, Norvegia).

'Joaquim', Marcelo Gomes (Brazilia, Portugalia).

'Mr. Long', Sabu (Japonia, Germania, Hong Kong, China, Taiwan).

'Pokot', Agnieszka Holland (Polonia, Germania, Republica Cehă, Suedia, Slovacia).

'Return to Montauk', Volker Schlöndorff (Germania, Franța, Irlanda).

'Testről és Lélekről' (On Body and Soul), Ildiko Enyedi (Ungaria).

'The Dinner', Oren Moverman (SUA).

'The Party', Sally Potter (Marea Britanie).

'Toivon tuolla puolen' (The Other Side of Hope), Aki Kaurismäki (Finlanda, Germania).

'Una mujer fantástica', Sebastián Lelio (Chile, Germania, SUA, Spania).

'Wilde Maus' (Wild Mouse), Josef Hader (Austria).

În afara concursului:

'El Bar', Alex de la Iglesia (Espańa).

'Final Portrait', Stanley Tucci (Marea Britanie, Franța).

'Logan', James Mangold (SUA).

'Sage femme', Martin Provost (Franța, Belgia).

'T2 Trainspotting', Danny Boyle (Marea Britanie).

'Viceroy's House Indien', Gurinder Chadha (India).

- See more at: https://www.realitatea.net/berlinala-2017-lista-filmelor-incluse-in-competi-ia-oficiala-ce-pelicula-va-reprezenta-romania_2024593.html#sthash.nxaDt9fw.dpuf