Bernard Blistene (Centrul Pompidou), la Cluj: Pentru noi, opera lui Brâncuși este centrală

de Ziua de Cluj, 30 ianuarie 2017, 12:14

Campania de donații pentru achiziționarea sculpturii "Cumințenia Pământului" ar trebui reluată, consideră Bernard Blistene, directorul Muzeului Național de Artă Modernă din cadrul Centrului Pompidou, în care se află și atelierul lui Constantin Brâncuși.

Prezent la Cluj, unde a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității de Artă și Design, Bernard Blistene a declarat că moștenirea lăsată Franței, prin Centrul Pompidou, de Brâncuși este neprețuită și, în același timp, reprezintă o mare responsabilitate. Centrul Pompidou de la Paris, care va împlini luna aceasta 40 de ani de la înființare, este unul dintre cele mai importante muzee de artă modernă și contemporană din lume.

'Pentru noi, opera lui Brâncuși este centrală. Nu aș vrea să nu vă spun că, evident, este cel mai mare sculptor al secolului XX. Deci nu am nicio ambiguitate, nu mă feresc să fac această afirmație. După ce a murit, ne-a lăsat nouă atelierul său, obligându-ne să îl reconstruim și, la Paris, am transferat pur și simplu atelierul peste care am construit o mare structură pentru a-l proteja, pentru a-l păstra intact. Avem această misiune de a păstra acest spațiu așa cum l-a lăsat Brâncuși când a murit', a spus Blistene, citat de agerpres.ro.

Acesta a precizat despre colecția atelierului lui Brâncuși, care are aproximativ o mie de piese, că este unică prin sculpturile în bronz, marmură și lemn păstrate, dar și prin uneltele, corespondența sau alte elemente inedite, cum ar fi discurile marelui artist.

'Toate acestea sunt păstrate, inclusiv colecția de discuri și corespondența și tot ceea ce l-a pus în relație cu marii artiști ai epocii sale, cu prietenii săi. Noi avem miracolul de a fi moștenit, din punct de vedere istoric, și pentru că a venit, trăit și murit în Franța, noi am moștenit acest atelier. Mi se pare miraculos că aveți la Târgu Jiu aceste opere și aveți și posibilitatea de a avea această sculptură (n. red. - Cumințenia Pământului). Da, într-adevăr a devenit extrem de scumpă, dar în același timp este și o moștenire națională, care ar trebui să mobilizeze oamenii. Chiar dacă, din păcate, nu au reușit, cred că ar trebui să se reia eforturile, pentru ca oamenii, românii care sunt bogați, dar și cei care nu sunt, să contribuie pentru că și noi am făcut asta în Franța cu anumite opere ale patrimoniului nostru, care sunt simbolice. Este fundamental să reușiți în aceste eforturi', a declarat Blistene