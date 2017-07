Cultură

Caravana Filmelor NexT revine la Cluj: 3 seri de picnic și cinema sub clar de lună

de Ziua de Cluj, 26 iulie 2017, 10:35

În serile de 31 iulie, 1 și 2 august 2017, clujenii sunt încurajați să renunțe la scaune și să își așeze păturile pe iarbă verde, pentru 3 seri de picnic și cinema sub clar de lună, în Parc Iulius Mall din Cluj-Napoca.

Caravana Filmelor NexT face a doua oprire la Cluj cu cele mai aplaudate 16 filme scurte de la ultima ediție a Festivalului Internațional de Film NexT, reunite în trei programe speciale: Scurtmetraje românești pline de imaginație, o seară de Oscar și cele mai iubite filme din selecția NexT 2017.

Luni, 31 iulie, clujenii vor vedea Best of Festivalul NexT 2017, o retrospectivă cu cele mai iubite filme de la NexT 2017, comedii, animații, călătorii în spațiul cosmic sau pe tărâmuri magice, filme de groază și filme ca-n viață, toate scurte, cât să guști în două ore din tot ce are cinematograful mai bun de oferit.

Luni, 31 iulie, ora 21:30 - Best of NexT 2017

1. Lumina roşie, r: Toma Waszarow, Bulgaria/Croația, 2016, 21'

2. Supă de piatră, r: Clémentine Robach, Franța, 2015, 7'

3. Leshy, r: Pavel Soukoup, Republica Cehă, 2016, 23'

4. Aport!, r: Alon Richter, Israel, 2016, 4'

5. Regatul, r: Francesco Fanuele, Italia, 2016, 27'

6. Despre păsări și albine, r: J.J. Vanhanen, Finlanda, 2016, 12'

Marți, 1 august, covorul roșu se va întinde peste pajiște și reflectoarele vor fi aprinse pentru cele cinci scurtmetraje de ficțiune nominalizate la Premiile Academiei Americane de Film în 2017 în cadrul Serii de Oscar.

Marți, 1 uagust , ora 21:30: Seară de Oscar

1. Femeia și trenul, r: Timo von Gunten, Elveția, 2016, 30'

2. Nopți liniștite, r: Aske Bang, Danemarca, 2016, 30'

3. Timecode, r: Juanjo Giménez, Spania, 2016, 15'

4. Dușmani interiori, r: Sélim Azzazi, Franța, 2016. 28'

5. Cântă, r: Kristóf Deák, Ungaria, 2016, 25'

Miercuri, 2 august, Caravana Filmelor NexT a pregătit o seară dedicată filmelor românești: întâmplări de familie rupte din viață și povești de dragoste cu întorsături neașteptate, spuse pe scurt, cu multă imaginație.

Miercuri, 2 august, ora 21:30 - Scurtmetraje românești de la NexT

1. Mamă, tată, trebuie sa vă spun ceva, r: Paul Mureșan, 2016, 6'

2. Omul de pe lună, r: Mihnea Aliciu, 2016, 18'

3. O noapte de dragoste, r: Alexandru Mavrodineanu, 2016, 25'

4. Pipa, sexul și omleta, r: Ana Maria Comănescu, 2016, 23' (Premiul publicului pentru film românesc la festivalul NexT 2017)

5. Plecarea, r: Cătălin Drăghici, 2017, 22'

Călătoria continuă la Vatra Dornei (4-5-6 august), Oradea (8-9-10 august), Sinaia (12-13-14 august), Brașov (17-18-19 august), Arad (21-22-23 august).