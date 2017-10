Cultură

Carla's Dreams, Dragoş Pătraru şi Andrei Ciobanu vin la TiMAF

de Ziua de Cluj, 02 octombrie 2017, 10:45

Festivalul Internațional de Muzică și Artă Transilvania (TiMAF) se va desfășura în perioada 9-31 octombrie, în Cluj-Napoca.

Publicitate

Cea de-a VII-a ediție a TiMAF începe pe 9 octombrie și aduce publicului o doză de umor și de bună dispoziție, printr-un show de stand-up comedy cu Teo, la Casa de Cultură a Studenților. Anul acesta, la TiMAF, ajunge și Andrei Ciobanu. Acesta vine pe 14 octombrie, să prezinte, într-un show inedit de stand-up comedy, cea mai nouă carte a sa.

Nici iubitorii de teatru nu au fost uitați la această ediție TiMAF. Miercuri, 11 octombrie, pe scena Casei de Cultură a Studenților, actorii teatrului Aureliu Manea din Turda, vor interpreta, în premieră în Cluj, "Îndrăgostiții din Ancona", o comedie muzicală în regia lui Andrei Mihalache.

Toamna aceasta, la TiMAF, publicul clujean are ocazia să-l întâlnească pe Dragoș Pătraru, realizatorul emisiunii TV "Starea nației". Evenimentul are loc pe 13 octombrie, la Cinematograful Florin Piersic, iar intrarea este liberă.

Seria concertelor din cadrul TiMAF începe pe 14 octombrie, la Euphoria Music Hall, cu recitalul uneia dintre cele mai îndrăgite și apreciate formații din industria muzicală autohtonă, Carla's Dreams.

Iubitorii de muzică și film au motive de bucurie deoarece "Simfonia filmelor", eveniment aflat la cea de-a cincea reprezentație, revine și în acest an la TiMAF. Cei prezenți se vor putea bucura de un program muzical ce va reuni coloanele sonore ale unor filme celebre, precum "Game of Thrones", "Pirates of the Caribbean", "Rocky", "Lord of the Rings", "The Godfather", "Gladiator", "Pulp Fiction", "The Dark Knight", "Schindler's List".