Câștigătorul Palme d' Or, proiectat la Cluj

de Ziua de Cluj, 21 septembrie 2017, 13:14

Comedia nonconformistă a lui Ruben Östlund, The Square, o capodoperă care a luat anul acesta Palme d'Or-ul, va fi proiectată în deschiderea festivalului Les Films de Cannes à Cluj-Napoca.

„Pentru mine este o formă de a sparge barierele dublului-standard. Suntem afectați de spiritul de turmă și devenim speriați când lucrurile scapă de sub control. Trebuie să ni se reamintească permanent: 'Eu sunt cel care trebuie să ia atitudine!'. Iar asta este este simplu de făcut." - declară Ruben Östlund anul acesta, imediat după câștigarea Palme d'Or.

Claes Bang îl interpretează pe Christian, curatorul respectat al unui muzeu de artă contemporană căruia-i scapă lucrurile de sub control după buzz-ul făcut de echipa de PR angajată chiar de el pentru promovarea unui spectacol. În sanctuarul The Square are loc o cascadă de întâmplări neprevăzute care transformă filmul într-o comedie cu pulsul ridicat, "un spectacol neobișnuit și scandalos, cu momente de frenezie pură", după cum îl caracterizează The Guardian.

Filmul a fost cumpărat pentru distribuție în peste 80 de teritorii și reprezintă încununarea artistică a activității unui cineast creativ și tranșant care scuturase deja amorțeala critică a presei de specialitate cu excelentul Force majeure, de asemenea, premiat la Cannes - în 2014.

Les films de Cannes à Cluj-Napoca va avea loc între 20 - 22 octombrie 2017 la Cinema Victoria.