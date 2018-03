Cultură

Cât costă un loc în căminele UBB în perioada Untold

de Ziua de Cluj, 01 martie 2018, 15:47

Ţinând cont de faptul că ediţia din 2018 a festivaluluiu Untold va avea loc între 2 şi 5 august, Universitatea Babeș-Bolyai anunţă că pune la dispoziția celor care doresc să se cazeze în Cluj-Napoca, în perioada 1 – 10 august, aproximativ 1.500 de locuri în regim hotelier.

Astfel, tariful stabilit pentru un loc în camere cu trei paturi, baie proprie şi oficiu de gătit comun este de 140 lei + TVA/ noapte, în timp ce cazarea în căminele cu cinci locuri în cameră, baie și oficiu de gătit comune costă 100 lei + TVA / loc / noapte. Cei care vor dori să se cazeze în camere cu două paturi, baie proprie şi oficiu de gătit comun vor plăti 150 lei+TVA / loc / noapte.

"Persoanele care doresc să se cazeze în camerele oferite de Universitatea Babeş-Bolyai trebuie să transmită o solicitare în acest sens la adresa de e-mail social@ubbcluj.ro. Cererea trebuie să fie însoţită de o copie a documentelor de identitate (carte de identitate sau paşaport) pentru fiecare dintre persoanele care vor fi cazate, iar persoanele sub 18 ani se pot caza doar dacă sunt însoțite de un adult. După înregistrarea cererii, solicitanţii vor primi, tot prin e-mail, informații referitoare rezervare şi plată, aceasta urmând să fie efectuată integral, în avans, prin intermediul platformei online de plăți a UBB", se arată în comunicatul remis de universitatea clujeană.

Kygo, Diplo, Oliver Heldens şi Alesso vin în premieră pe scena unui festival din România, la Untold Cluj-Napoca. Lor li se alătură Armin van Buuren, Afrojack, Dimitri Las Vegas & Like Mike, Steve Aoki şi The Prodigy. Scenele Galaxy şi Alchemy îi primesc în acest an pe Solomun, Nina Kraviz, Loco Dice, Andy C, Dub FX, Pendulum şi Wilkinson.

Până în acest moment peste 30.000 de fani ai festivalului și-au achiziționat un abonament pentru cele patru zile. Prețul abonamentelor este de 549 de lei plus taxe și pot fi achiziționate de pe untold.com sau din rețelele partenerilor.