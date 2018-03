Cultură

NEWS ALERT Câți bani cer ONG-urile din bugetul Clujului pentru CULTURĂ, în anul CENTENARULUI. SUME + CLASAMENT

de Anca Muresan, 01 martie 2018, 14:09

Un număr de 297 de ONG-uri au depus cereri pentru finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru proiecte şi acţiuni culturale în 2018. Suma solicitată se ridică la peste 40 de milioane de lei, deşi Primăria a anunţat că are un buget de 11,4 milioane lei. Între propuneri se numără şi proiecte dedicate Centenarului (la domeniul „Cluj 100”).

Publicitate

40.134.921,80 de lei este suma totală pe care o cer fundațiile și asociațiile.

Aproape trei sferturi din sumă va trebui eliminată. Nu se știe exact câți bani va oferi municipalitatea, acest lucru urmează să fie dezbătut în următoarea ședință de Consiliu Local, dar iată cifrele pe care le avem: 10,5 milioane de lei au fost oferiți în 2017, respective 11,4 milioane în 2016, pe când Clujul încă spera că va deveni Capitală Cultural Europeană 2021. De urmărit care va fi evoluția în 2018, având în vedere că bugetul Clujul a scăzut anul acesta. Este mai mic decât acum un an, însă mai mare decât în urmă cu doi.

Cele mai mari sume solicitate sunt pentru următoarele evenimente:



Asociația Cultural - Artistică HARA - Cluj Symphony Experience - 938.000 + Brand Summit - 700.000 + 100 pentru România - 578.500 (total 2.216.000). Preşedintele asociaţiei este Flavius Buzilă, solistul trupei Hara, formaţie a cărei ultime piese se intitulează "Ne vedem la Cluj", o parte din videoclip fiind filmat live în Piaţa Unirii.

Asociația Culturală „Opera 2 You" - Opera Aperta - 1.290.000 + La Operă 2018: Concert de prezentare - 379.000 (total 1.669.000)

Asociația Festivalul de Film Transilvania - TIFF - 1.500.000

Asociația Unusual Suspects Media - Miroitmic - 1.095.000

Ordinul Arhitecților din România filiala Transilvania - Scena Urbană - Perspective pentru 100 de ani - 839.000

Asociația Student Plus - TIMAF - 763.000

Asociația PhotoRomânia - PhotoRomânia Festival - 715.860

Asociația Fapte - Jazz in the Park - 480.000 + Jazz in the Street - 212.625 (total de 692.625)

Asociatia de Futnet - Cluj-Napoca capitala tenisului cu piciorul - 678.414

Asociația Cultural-Artistică Vulturii Carpaților - Marea Unire - 676.500

Asociația Student Plus - Daydreaming - 620.000

Asociația Zilele Culturale Maghiare din Cluj - Zilele Culturale Maghiare - 533.000

Asociația Grupul Pont/Pont Csoport/Pont Group - COM'ON Cluj-Napoca - 500.500

Federația Galeriilor și Artiștilor din Fabrica de Pensule - Arta drept Centru de Interes - 505.000

Asociația Culturală Eikon - Festivalul Internațional de Carte Transilvania - 500.000

Fundația Corvineum - Festivalul Internațional de Teatru Interferențe - 492.0000

Asociația Tineri pentru Transilvania - Napoca Music Event - 445.000

Fabrica de Pensule - Centru de Artă și Cultură Contemporană - 404.000

Asociația Centrul Cultural Clujean - Cultură-Comunitate-Impact - 404.000

O a doua etapă a programului privind acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte și acțiuni culturale desfășurate în 2018 ar urma să aibă loc în luna aprilie.

10.565.000 de lei a fost suma repartizată, în 2017, organizațiilor clujene de către comisia de analiză și selecție formată din consilieri locali şi angajaţi ai municipalităţii. Suma solicitată a fost de 35.687.635 de lei. Grosul finanţătilor a mers către TIFF - 1,4 milioane de lei, Centrul Cultural Clujean - 850.000 de lei şi Zilele Culturii Maghiare - 410.000 de lei.

VEZI ŞI Câți bani cer ONG-urile din bugetul Clujului, pentru evenimente artistice.