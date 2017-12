Cultură

Christmas Goodies în Piața Muzeului. Şi două campanii umanitare

de Ziua de Cluj, 12 decembrie 2017, 12:28

Cele 14 food truck-uri prezente în cadrul evenimentului Street FOOD Festival Christmas Goodies, ce are loc între 12 şi 17 decembrie 2017 în Piaţa Muzeului din Cluj-Napoca, îi invită pe clujeni la o călătorie culinară în jurul lumii. Şi mai important, vor avea loc două campanii umanitare dedicate unor copii nevoiaşi.

Prima campanie umanitară, intitulată "Share a Meal", încurajează publicul să doneze porții de mâncare către persoanele nevoiașe. La ediţia din 2016, clujenii au avut șansa de a achita meniuri de mâncare pe care vendorii le-au gătit ulterior pentru copiii de la centrele de zi Something New și Every Child, dar și pentru cei de la Centrul Social de Urgență - unitate de asistenţă socială destinată găzduirii temporare a persoanelor fără adăpost. În total participanții au donat 335 de porții de mâncare ce au fost zilnic duse la cele 2 centre.

Cea de a doua campanie se numeşte "Passport for a Dream". "Împreună cu centrul Something New dăm speranță unui grup de copii creativi și le oferim un zâmbet de Crăciun prin intermediul oamenilor cu suflet mare. Știam deja că în comunitatea Street FOOD Festival sunt mulți oameni inimoși. Sunt așa de mulți că, în mai puțin de 24 de ore de la publicarea viselor celor mici pe website-ul oficial, acestea s-au îndeplinit. A mai rămas visul centrului Something New, așadar dacă știi și tu, Moșule, oameni care și-ar dori să facă un bine, recomandă-le să acceseze pagina oficială pentru mai multe detalii", explică organizatorii evenimentului.

Clopoțeii vor suna, de asemenea, pe ritmurile artiştilor invitaţi: Digitalove, FUNKorporation, Le Minion și Ana Munteanu Trio. "Abia așteptăm să ascultăm muzică live alături de băuturi tematice și câteva surprize pregătite de vendorii locali. Aici trebuie neapărat să îți facem poftă cu burgerii ceaun și eggnog de la Ce?, sau cu un cidru fiert de la Londoner. De asemenea, cei de la Charlie te vor tenta cu bere neagră fiartă și un vin fiert special, rețetă proprie, fără alcool, ca să poți conduce sania în limitele legii", mai spun organizatorii.

Anul acesta, Street FOOD Festival Christmas Goodies vine cu o surpriză: fațada Bisericii Franciscane din Piața Muzeului va prinde viață sub proiecțiile arhitecturale cu tematică de Crăciun.

Programul Street Food Festival Christmas Goodies se va desfășura în perioada 12-17 decembrie între orele 12:00 - 22:00, în Piața Muzeului și intrarea este gratuită.