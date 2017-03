Cultura

Cineast român, în juriul de la Cannes

de Ziua de Cluj, 21 martie 2017, 18:35

Cristian Mungiu va prezida juriul secţiunii Cinéfondation şi de scurtmetraje la cea de-a 70-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes. După ce a făcut parte din juriul competiţiei oficiale din 2013, prezidat de Steven Spielberg, regizorul, scenaristul şi producătorul român Cristian Mungiu va călca pe urmele altor cineaşti celebri, precum Naomi Kawase, Abderrahmane Sissako, Abbas Kiarostami şi Jane Campion, care au ocupat această funcţie la ediţiile anterioare ale festivalului, au transmis, marţi, organizatorii evenimentului, citaţi de news.ro.

Publicitate

Reprezentant eminent al Noului Val Românesc, Cristian Mungiu are o relaţie îndelungată şi fructuoasă cu Festivalul de Film de la Cannes. După ce a câştigat trofeul Palme d'Or cu uluitorul film "4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile", al doilea lungmetraj al său, a câştigat apoi premiul pentru cel mai bun scenariu şi premiul pentru interpretare feminină cu filmul "După dealuri" şi premiul pentru regie cu pelicula "Bacalaureat".

Filmografia acestui regizor exigent şi militant social a fost aclamată pe scară largă de diverse jurii de la Cannes, deoarece ea oferă o provire pertinentă şi lipsită de compromisuri asupra societăţii româneşti actuale, transmiţând în acelaşi timp un mesaj universal. Filmele sale, ambiţioase, analizează cu precizia unui bisturiu natura umană şi o tratează cu o inteligenţă ieşită din comun: o satiră blândă a visurilor unor tineri români din perioada post-comunistă ("Occident", 2002); o poveste înfiorătoare a unui avort dintr-un oraş de provincie ("4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile", 2007); legende urbane şi aproape suprarealiste asociate regimului Ceauşescu ("Amintiri din epoca de aur", 2009); exorcismul pe fondul unui fundamentalism religios şi a moştenirii comuniste ("După dealuri", 2012); o poveste morală despre compromisuri şi corupţia din societatea românească ("Bacalaureat", 2016), afirmă organizatorii festivalului de pe Croazetă.

Cristian Mungiu furnizează un limbaj cinematografic magistral, plin de dialoguri uluitoare şi de o complexitate captivantă, naraţiuni intense care se apropie de thriller, cu imagini de o austeritate surprinzătoare, care nu eşuează niciodată în tentativa lor de a şoca. Cu toate acestea, Mungiu nu şi-a pierdut niciodată simţul umorului, al ironiei şi acel simţ al absurdului specific Europei Centrale.

"Cristian Mungiu este un glorios membru al şcolii româneşti, evidenţiată de Thierry Frémaux în anii 2000", a spus Gilles Jacob, preşedintele Cinéfondation. "Doar privind inteligenţa şi ramificaţiile interactive ale scenariului din «Bacalaureat» vei înţelege imediat faptul că Mungiu este examinatorul de vis pentru secţiunea Cinéfondation şi de scurtmetraje. Succes tuturor candidaţilor", a spus Gilles Jacob.

La rândul său, Cristian Mungiu, acceptând responsabilitatea de a prezida juriul acestei secţiuni de la Cannes, a spus: "Valoarea şi originalitatea nu au obţinut niciodată o recunoaştere facilă în cinematografie. Este încă şi mai greu să recunoşti valoarea şi originalitatea în cazul regizorilor foarte tineri. Însă Cinéfondation este renumită pentru faptul că a avut succes în această încercare. Cinéfondation a oferit întotdeauna tinerilor regizori ajutorul şi recunoaşterea de care aceştia aveau nevoie chiar la începuturile carierelor lor, pentru ca ei să poată să se exprime apoi cu curaj şi să îşi găsească propriile voci. Fie ca această secţiune să continue să aibă acelaşi impact şi de acum înainte. Este un demers la care sunt mândru să iau parte".

Cristian Mungiu s-a născut pe 27 aprilie 1968, la Iaşi. A studiat literatura engleză, la Universitatea din Iaşi, iar în 1998 a devenit licenţiat în regie, după ce a urmat cursurile Universităţii de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti.

Cineastul a semnat regia a 12 filme de scurt şi lung metraj. A debutat în lungmetraj cu filmul "Occident" (2002), cu Alexandru Papadopol în rolul principal, şi a continuat cu filmele "4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile" (2007), "Amintiri din Epoca de Aur" (2009), "După dealuri" (2012) şi "Bacalaureat" (2016).

Este primul regizor român care a câştigat trofeul Palme d'Or pentru lungmetraj, la ediţia din 2007 a Festivalului de Film de la Cannes, cu pelicula "4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile".

În 2012, la Festivalul de Film de la Cannes, Cristian Mungiu a primit trofeul pentru cel mai bun scenariu, pentru povestea filmului "După dealuri", care a primit şi premiul de interpretare feminină, atribuit actriţelor Cosmina Stratan şi Cristina Flutur.

De asemenea, Cristian Mungiu este primul cineast din România care a fost invitat să facă parte din juriul competiţiei oficiale de la Cannes, la ediţia din 2013. Juriul din acel an a fost prezidat de regizorul Steven Spielberg.

Cristian Mungiu a câştigat premiul pentru regie la Festivalul de Film de la Cannes în 2016 cu filmul "Bacalaureat".

În 2012, regizorul a primit din partea Regelui Mihai I medalia "Crucea Casei Regale a României", după ce, în iunie 2007, a primit Ordinul Naţional "Steaua Romaniei" în grad de Cavaler din partea preşedinţiei României. În mai 2013, a primit titlul de Ofiţer al Ordinului Artelor şi Literelor din partea Guvernului francez.

A înfiinţat, în 2003, împreună cu regizorul şi muzicianul Hanno Höfer şi cu directorul de imagine Oleg Mutu, compania de producţie Mobra Films.

În iunie 2016, regizorul Cristian Mungiu a fost invitat să facă parte din rândul membrilor cu drept de vot ai Academiei de film americane, instituţia care decernează în fiecare an premiile Oscar.

Cinéfondation este o secţiune înfiinţată în 1998 de Gilles Jacob, sub egida Festivalului de la Cannes, ce vizează descoperirea tinerelor talente din arta cinematografică. În fiecare an, în această secţiune sunt selecţionate între 14 şi 18 scurtmetraje şi mediumetraje ce provin din diverse şcoli cinematografice ale lumii.

Acelaşi juriu va atribui şi trofeul Palme d'Or pentru scurtmetraj, care va recompensa unul dintre cele 10 scurtmetraje selectate.

A 70-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes se va desfăşura în perioada 17 - 28 mai. Juriul competiţiei oficiale de pe Croazetă va fi prezidat în acest an de regizorul spaniol Pedro Almodovar.