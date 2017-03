Cultura

Cinemateca TIFF în martie: Scorsese, frații Dardenne și experimentele lui Jodorowsky

de Ziua de Cluj, 04 martie 2017, 09:00

Luna martie se anunță plină la Cinemateca TIFF: unul dintre cele mai bune filme din ultimul an, Elle, o seară de documentare românești, noul film al lui Martin Scorsese, Silence, cea mai recentă dramă cu accente de thriller a fraților Dardenne și o seară dedicată lui Alejandro Jodorowsky îi așteaptă pe clujeni la Cinemateca TIFF. Cinefilii din Cluj-Napoca au parte de avanpremiere, filme-reper în cinematografie și întâlniri cu cineaști în fiecare săptămână, la Cinema Victoria.

Elle va avea o ultimă proiecție la Cinemateca TIFF duminică, 5 martie, de la ora 17.30. Thriller-ul psihologic a obținut două Globuri de Aur pentru Cel mai bun film străin și Cea mai bună actriță (Isabelle Huppert) și două nominalizări la Oscar pentru aceleași categorii. O femeie violată de un necunoscut misterios care o atacă în propria casă decide să-l găsească pe bărbatul care a asaltat-o. Începe un joc straniu și incitant - un joc care poate degenera în orice moment. Trailer.

Joi, 9 martie

20.00 | Camera obscura. România, 2016 | 83'

În prezența regizorului Gheorghe Preda

În comunism, cinecluburile erau foarte active în România. Găzduite de mari întreprinderi, universități sau așezăminte culturale, ele instruiau și finanțau neprofesioniști care voiau să se exprime prin film. În condiții tehnice precare, de neimaginat azi, ei au realizat filme pe 8 sau 16 mm, unele adevărate capodopere de subversivitate în condițiile unei cenzuri foarte dure existente în acea perioadă.

22.00 | România, marea curățenie. Franța, România, 2016 | 52'

r. Ruxandra Annonier

O țară-problemă a Uniunii Europene, România a devenit teatrul unora dintre cele mai îndârjite lupte împotriva corupției. La un sfert de secol după căderea comunismului, această luptă zguduie din temelii întreaga societate. Românii, în special cei din noua generație, nu duc lipsă nici de idei, nici de umor pentru a face posibilă această transformare radicală a țării lor. Reluare filme: duminică, 12 martie, 17.00 și 18.30

Joi, 16 martie

BIBLIA DUPĂ MARTIN SCORSESE

18.00 The Last Temptation of Christ / Ultima ispită a lui Iisus

Dramă, SUA, 1988 | 164'

Cu: Willem Dafoe, Harvey Keitel, Barbara Hershey, Harry Dean Stanton, David Bowie

Controversata ecranizare a romanului lui Nikos Kazantzakis, avându-i în rolurile principale pe Willem Dafoe şi Harvey Keitel, propune o reinterpretare ficţională a Evangheliilor, una care pune accent pe latura umană a lui Iisus Hristos. Nominalizat la Oscar și Globurile de Aur și proiectat la Festivalul de la Veneția, filmul a suscitat numeroase polemici de-a lungul anilor.

21.00 Silence: Puterea credinței - Avanpremieră

Dramă, SUA, 2017 | 161'

Cu: Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson

Mult anticipatul film despre credinţă şi religie al celebrului regizor Martin Scorsese, Silence: Puterea credinţei, este povestea a doi misionari portughezi care pornesc într-o călătorie periculoasă în Japonia secolului al XVII-lea, în căutarea mentorului lor dispărut şi pentru a răspândi creştinismul. În acea perioadă, conducerea japoneză şi elita samurailor erau hotărâţi să eradicheze creştinismul în toate formele ei. Adepţii erau vânaţi şi torturaţi, forţaţi să renunţe la credinţă sau ucişi în chinuri groaznice. Silence ajunge în cinematografe din 17 martie, distribuit de Freeman Entertainment.

Joi, 23 martie

SEARA FRAȚILOR DARDENNE.

20.00 L'Enfant / Copilul

Dramă, Franța-Belgia, 2005 | 95'

Cu: Jérémie Renier, Déborah François, Jean-Michel Balthazar

Bruno (20 de ani) și iubita lui, Sonia (18 ani) trăiesc din ajutorul ei de șomaj și din învârtelile și găinăriile pe care le comit Bruno cu gașca lui. Viețile lor se schimbă pentru totdeauna atunci când Sonia dă naștere copilului lor, Jimmy. Incapabil să-și asume orice fel de responsabilități, Bruno trebuie să învețe să devină tată. „Un film magistral, interpretat cu mare finețe de Jérémy Renier și Deborah François" - Le Figaro Palme d'Or, Cannes 2005 | 4 nominalizări la Premiile César

22.00 La fille inconnue / Fata necunoscută - Avanpremieră

Dramă, thriller, Belgia-Franța, 2016 | 106'

Cu: Adèle Haenel, Olivier Bonnaud, Jérémie Renier

Într-o seară, după terminarea programului la cabinetul ei de medicină generală, Jenny aude soneria, dar nu răspunde. În ziua următoare, poliția o informează că o tânără a fost găsită moartă la ușa ei. Pentru că nu poate fi identificată, Jenny se ambiționează să afle cine a fost și să n-o lase să dispară ca și cum n-ar fi existat niciodată. La fille inconnue este cel de-al zecelea film al celebrilor regizori, premiați deja cu Palme d'Or de două ori, pentru L'Enfant și Rosetta. Competiție, Cannes 2016 | Nominalizare - Premiul César pentru Cel mai bun film străin

Joi, 30 martie

EXPERIMENTELE LUI JODOROWSKY

20.00 La danza de la realidad

Dramă, fantasy, Chile-Franța, 2013 | 133'

Cu: Brontis Jodorowsky, Adan Jodorowsky, Jeremías Herskovits, Pamela Flores, Cristóbal Jodorowsky

Primul film al renumitului regizor Alejandro Jodorowsky după o pauză de 23 de ani este o dramă autobiografică, un musical cu accente suprarealiste despre copilăria sa în anii 30-40 în Tocopilla, orășelul din Chile în care s-a născut cineastul și unde au avut loc filmările. Rolul principal e preluat de fiul său cel mare, Brontis Jodorowsky, în timp ce autorul își joacă propriul rol, la maturitate. Premiera a avut loc la Cannes, în secțiunea Quinzaine des Réalisateurs.

22.30 Poesía sin fin

Dramă, fantasy 2016 | 128'

Cu: Adan Jodorowsky, Pamela Flores, Brontis Jodorowsky

Al doilea film din seria autobiografică a lui Alejandro Jodorowsky continuă cu anii adolescenței în Santiago, în efervescenții ani 40-50. Deși tatăl său, un imigrant rus comunist, autoritar și rigid, îi desființează alegerile, tânărul Jodorowsky experimentează din plin în sânul boemei artistice. Libertate, senzualitate, un strop de nebunie și multă poezie într-un film unic, extravagant. Premiera la Cannes, în Quinzaine des Réalisateurs.

