Cultură

Clujul pune bazele unei rețele europene a orașelor candidate la titlul de Capitală Culturală

de Anca Muresan, 29 august 2017, 12:33

O reţea europeană a oraşelor care au candidat şi n-au reușit să devină Capitală Culturală Europeană va lua naştere la Cluj. Vor să înveţe împreună cum să-şi pună în aplicare programele culturale cu care au candidat la competiţia internaţională.

Publicitate

Clujul va găzdui o conferinţă în acest sens la finele lunii septembrie (22-23 septembrie 2017), iar între oraşele care şi-au anunţat deja prezenţa se numără: Linz 2009, Guimaraes 2012, Plovdiv 2019, Matera 2019, Rijeka 2020, Timișoara 2021, Plunge 2022.

"90% din oraşele înscrise în competiţie nu devin Capitală Culturală Europeană. Totuşi, toate oraşele candiadate dezvoltă strategii culturale puternice, stabilesc mecanisme pentru antreprenoriatul cultural şi se gândesc cum pot să-i implice pe locuitori în demersul lor. Ba mai mult, aceste oraşe reuşesc să strângă bugete importante pentru implementarea programelor create: un plan multianual care contribuie la dezvoltarea locală şi europeană. Toate aceste eforturi se pierd pentru cei ce nu câştigă titlul, proiectul Capitală Culturală Europeană este o competiţie unde învigătorul ia totul. Prin iniţiativa noastră urmărim ca tot mai multe programe culturale să fie implementate", spun reprezentanţii Centrului Cultural Clujean.

Amintim că asociaţia care s-a ocupat de candidatura Clujului la titlul de Capitală Culturală Europeană 2021, pe care l-a pierdut în faţa Timişoarei, s-a reinventat în vederea continuării proiectelor majore din programul propus în cadrul competiţiei UE.

Aşadar, Centrul Cultural Clujean va implementa, în perioada 2018-2020, proiectele revizuite din dosarul de candidatură, anul 2017 fiind folosit pentru replanificarea proiectelor, pentru îmbunătățirea cadrului legislativ local și național de funcționare a programelor culturale și pentru demararea unor versiuni pilot ale proiectelor apreciate în mod deosebit de către juriul european în raportul de evaluare.

În cazul în care ar fi câştigat competiţie europeană, Clujul ar fi avut la dispoziţie suma de 35 de milioane de euro pentru implementarea programelor din dosarul de candidatură: 15 milioane sprijin de la Primăria Cluj-Napoca, 10 milioane de la Guvern, 6 milioane de la Consiliul Judeţean Cluj, 2,5 milioane din sponsorizări şi 1,5 milioane din fonduri europene.

În finala concursului pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021 s-au numărat oraşele Baia Mare, Bucureşti, Cluj-Napoca şi Timişoara. Adevărata bătălie s-a dat însă între Cluj-Napoca şi Timişoara. Două runde de vot încheiate cu egalitate: 6-6. Decizia finală i-a aparţinut preşedintelui juriului de experţi internaţionli - Steve Green (Marea Britanie).

PROGRAMUL CONFERINŢEI DIN SEPTEMBRIE

Vineri, 22 septembrie 2017

9.30 - 10.00 Registration and welcome coffee

10:00 - 11.00 Conference Opening

Welcome Address: Emil Boc, Mayor of Cluj-Napoca

Enlarging the Legacy of European Capitals of Culture Programme: Tibor Navracsics, EU Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport (tbc)

Proposal for a Candidate Cities Network. Presentation and discussions: Florin Moroșanu, Director, Cluj-Napoca Municipal House of Culture and former ECoC bid manager

11:00 - 12.00 Keynote

The Impact of Culture on Social and Urban Transformation: Pier Luigi Sacco, Professor at IULM University of Milan and Special Advisor at the European Commission

12:00 - 12:30 Coffee break

12.30 - 13:30 Keynote

Lessons from the Future: Steve Green, former Chair of the ECoC Panel

13:30 - 15:00 Lunch

15:00 - 16:30 The Practice of ECoC Criteria, During and After the Candidacy

Contribution to the Long Term Strategy: Rarița Zbranca, Programme Director of Cluj Cultural Centre

European Dimension: Simona Neumann, Executive Director, Timișoara 2021

Cultural and Artistic Content: Carlos Martins, Executive Director, Guimarães 2012

Outreach: Victor Yankov, Deputy Director International Relations, Plovdiv 2019

16:30 - 17:00 Coffee break

17:00 - 18:30 Open Space for current and former ECoC candidates

Sâmbătă, 23 septembrie 2017

10:00 - 11:30 Programme Legacy

Introduction: The Legacy and Perspectives of the ECoC Programme,

n.n., European Capital of Culture Programme, European Commission

Success Stories from Former Candidate Cities and Open Discussion

Romania: Cluj-Napoca 2021 - Ștefan Teișanu, Executive Director, Cluj Cultural Centre

Ireland: Limerick 2020 - Sheila Deegan, Deputy Director (tbc)

Poland: Jan Wais, Deputy Director, Foreign Relations Office, Municipality of Wroclaw, Wroclaw 2016 - n.n. (tbc)

11.30 - 12.00 Coffee break

12:00 - 13:30 Building the Candidate Cities Network. Defining our mission together

Facilitated by: Carlos Martins, Former Executive Director Guimaraes 2012

13:30 - 15:00 Lunch

15:00 - 16:30 Building the Candidate Cities Network. How will we work together?

Facilitated by: András Farkas, Executive Director of the Network of European Youth Capitals

16.30 - 17.00 Conclusions and next steps

Evening programme: Getting to know the city of Cluj: artists, art spaces and cultural institutions