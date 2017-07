Cultură

Colectare de deşeuri la Smida, pe platoul unde va avea loc festivalul de jazz

de Ziua de Cluj, 12 iulie 2017, 10:31

Organizatorii Smida Jazz se pregătesc de festival cu un eveniment de colectare a deșeurilor din zonă, acţiune ce va avea loc în 22 iulie 2017.

Publicitate

La eveniment se poate înscrie oricine dorește să dea o mână de ajutor, completând formularul AICI. Locurile sunt limitate (60), iar înscrierile pot fi făcute până luni, 17 iulie 2017, ora 23:59.



Strângerea deșeurilor aruncate la întâmplare în natură va fi făcută pe două fracții: una umedă și alta uscată, care va fi reciclată (după eveniment, va fi publicat un raport primit de la firma de colectare a deșeurilor). Fiecare participant va primi doi saci, câte unul pentru fiecare fracție, și o pereche de mănuși.



Desfășurător:

8:00 - plecare dinspre Cluj-Napoca spre Smida, cu mijloacele de transport în comun puse la dispoziție de Bosch (loc de întâlnire: Sala Sporturilor)

10:00-11:00 - sosire la cabana Salvamont din Doda Pilii și training oferit de Administrația Parcului Natural Apuseni

11:00-15:00 - colectare deșeuri

15:00: pauză de masă, asigurată de Smida Park, urmată de socializare și cunoașterea zonei unde va avea loc festivalul

18:00 - plecare spre Cluj-Napoca



"Suntem responsabili față de mediul minunat în care are loc festivalul și ne dorim să contribuim la conservarea acestuia nu doar în timpul festivalului, ci și înainte și după. Facem tot ce ne stă în putință pentru ca acțiunile noastre să nu dăuneze locului, ci dimpotrivă, să contribuie la dezvoltarea întregii zone", au declarat organizatorii Smida Jazz.



Smida Jazz Festival este un eveniment internațional open-air dedicat jazz-ului contemporan, care va avea loc între 25 și 27 august 2017, în satul Smida, din comuna Beliș, județul Cluj, chiar în inima Parcului Natural Apuseni. Pe parcursul celor trei zile vor fi organizate diverse activități educative și recreative, urmând ca odată cu lăsarea serii festivalierii să ia parte la cele 9 concerte susținute de: GoGo Penguin - Marea Britanie (pentru prima oară în România), Bugge Wesseltoft's New Conception of Jazz - Norvegia și Tingvall Trio - Germania, Eric Vloeimans' Gatecrash (în premieră în România) - Olanda, The Kandinsky Effect (în premieră în România) - Franța, Sickpicnic - Ungaria, Iordache, JazzyBIT și Trompetre - România.