Cultură

Comediantul Daniel Sloss se întoarce la Cluj

de Ziua de Cluj, 20 septembrie 2017, 12:16

Celebrul comediant Daniel Sloss se întoarce la Cluj cu un super-show marcat de umorul negru.

După un succes de excepție în cadrul evenimentului desfășurat cu casa închisă în primăvara acestui an la Cluj, cel a cărui glume au umplut săli din întreaga lume, de la New York și Australia până în Londra și Edinburgh revine cu un nou turneu european desfășurat în perioada 16 octombrie - 9 noiembrie 2017.

O figură devenită celebră după participările la emisiuni precum Conan (SUA), Drunk History (Comedy Central) sau Sunday Night at the Palladium (UK), Daniel Sloss s-a remarcat prin show-uri sold out în întreaga lume. De la peste 10 spectacole desfășurate cu casa închisă la Edinburgh Festival Fringe, la două show-uri solo la New York, un DVD lansat și un discurs la TedX Talk (la vârsta de doar 19 ani), comediantul a devenit un personaj celebru prin cele peste 120 de show-uri puse în scenă în Australia, USA, UK și peste 20 de țări din Europa.

"Un show delicios de umor negru" - așa cum îl caracterizează jurnaliștii de la Mail (UK), în 22 octombrie 2017 va umple sala de la Cinema Florin Piersic cu o mulțime de zâmbete și glume englezești de calitate. Alături de Daniel Sloss va fi și Kai Humphries, câștigător al prestigiosului Forth Fringe Award 2016. Kai a devenit unul din cei mai tineri comedianți din UK însoțindu-l pe Daniel în turneul din Europa alături de show-uri de zile mari la Adelaide și Melbourne International Comedy Festival.

Biletele pentru acest spectacol au fost deja puse în vânzare, iar prețurile variază în funcție de locul ales: 45 sau 60 lei.