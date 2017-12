Cultură

Corina Bucea, de la Fabrica de Pensule, nominalizare pentru antreprenoriat cultural la AFCN

de Ziua de Cluj, 20 decembrie 2017, 12:33

Gala premiilor acordate de Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN) pentru 2017 va avea loc pe 15 ianuarie, la Institutul Francez din Bucureşti, iar printre nominalizaţi se numără Casa Tranzit, Fundația Altart, Asociația Mini MASS, Asociația Reciproca şi antreprenorul cultural Corina Bucea din Cluj.

Nominalizările pentru cele 11 categorii au fost anunţate de directorul AFCN, Irina Cios.

1. Premiul pentru rezistență în cultură - se acordă unei organizații care continuă să își desfășoare activitatea de peste 10 ani.

Casa Tranzit Cluj (Cj) - Csilla Konczei

O2G (B) David Schwartz

Fundația Teatrul Act (B) - Marcel Iureș

Fundația Jazz Banat (TM) - Marius Giura

Fundația Altart (CJ) - Istvan Szakats

2. Premiul pentru activare culturală în (relație cu) spațiul public - se acordă unei inițiative de activare a spațiului public care valorizează memoria colectivă și redefinește identitatea locului.



One World România - Petra Dobruska - Filme documentare de drepturile omului „La școală"

Asociația Studio Basar - Cristi Borcan & Alex AxinteCentrul - Comunitar Tei Școala de oraș

Make a Point - Mădălina Roșca - Uriași de Pantelimon

Asociația Mini MASS - Dan Burzo - Someș Delivery

Centrul pentru Studierea Modernității și a Lumii Rurale - Valer Simion Cosma - Școala de vară de la Telciu

3. Premiul pentru activare interdisciplinară - se acordă unei inițiative care a implicat colaborarea dintre artiști și/sau specialiști din diverse domenii creative.

Asociația Media Dor - Cristi Lupșa - DOR live

Asociația Quantic - Ioana Florea - Urban Collectors

Asociatia ODD - Cristina Bogdan - ODD Nights

AV Motional - Mihaela Kavdanska - Dilmana Iordanova - Spații vii

Asociația Secția de Coregrafie - Sandra Mahvima - Mișcare și culoare

4. Premiul pentru comunicare și mediere culturală - se acordă unui proiect care a vizat promovarea rolului culturii în modelarea societății, formarea de publicuri noi sau dezvoltarea de audiențe.



Asociația Matka - Mihaela Cîrjan - Școala micilor exploratori (tabărăRichiș) - centrul de zi „Eu și prietenii mei"

Asociația Actorilor Romi - Mihaela Drăgan - Teatrul rom nu e nomad

Asociația Reciproca - Lorand Maxim - Focus Atelier

Asociația Vira - Ionut Andrei Craciun - Primul meu film documentar Bârlad

Fundația Cartea Călătoare - Mircea Bucur - Caravana Filmului Accesibilizat pentru Nevăzători (CaravanaFAN) Focșani

5. Premiu pentru incluziune socială și dialog intercultural - se acordă pentru o inițiativă care a implicat grupuri minoritare sau categorii defavorizate.



Asociația Culturală pentru Educație prin Artă - Andra Cătălina Stoica - La Cotroceni

Asociația Ceva de spus - Elisabeta Moldovan - Spune-mi Eli

Asociația SolidART - Victor Dragoș - Timișoara Refugee Art Festival

Asociația ADO - Katia Pascariu - Proiecte din 2017

Asociația La Bomba Studios Rahova-Uranus - Cristina Ieremia - Muzeul subiectiv al locuirii

Premiul pentru antreprenoriat cultural - se acordă unei organizații care a derulat proiecte culturale sustenabile și a promovat potențialul acestora de generatoare de venituri.



Asociația Fabrica de Pensule - Corina Bucea Co working

Asociația Black Button - Elena Marcu - We Should All Be Feminist

Asociația Auăleu - Christine Cizmaș, Ovidiu Mihaiță - Scârț Loc Lejer

Asociația Romano ButiQ - Oana Țoiu - Meșteshukar ButiQ

Asociația Culturală Apollo 111 - Bogdan Dumitrache- Spațiu cultural cu evenimente

7. Premiul pentru soluții inovatoare în promovarea patrimoniului - se acordă unei inițiative care contribuie la promovarea patrimoniului cultural prin activarea creației contemporane, a noilor medii și/sau prin activarea participativă.



Asociația Maria - Doina Sturdza - Batem fierul la conac

Asociația Arhitectură. Restaurare. Arheologie - Claudia Apostol - Adoptă o casă la Roșia Montană 2017

Asociația „Artă în dialog" - Monica Sebestyen- UrbanEye Film Festival

RPER Romania - Rencontres du patrimoine Europe Roumanie - Stefana Bianu - Universitatea de Vară Bucium, model de regenerare a patrimoniului cultural rural

Asociația Prin Banat - Alexandra Palconi - Heritage of Timișoara

Premiul pentru activarea patrimoniului imaterial - se acordă unei inițiative care a adus în actualitate și a făcut relevant pentru societatea contemporană patrimoniul imaterial, punându-i în valoare resursele identitare.

Asociația Green Hours - Voicu Rădescu - Caravana Green - Frilensăr pe contour

Asociația Centru Cultură și Tradiție Anton Pann - Benko Oana Lucia - Cantemir Melo

Asociația Culturală Control N - Iulia Rugină - Disco BTT

Asociația DOCUART - Daniela Apostol - Caravana Docuart

Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă Europeană - Ion Constantin Șolga - Forumul Diversității Culturale

9. Premiul pentru promovarea culturii române în lume - se acordă unei inițiative care a activat colaborări și parteneriate internaționale în 2017 și a prilejuit întâlnirea publicului internațional cu artiști sau producții artistice din România.

Cooperativa Urbană - Cristina Hurdubaia - Festival Internațional de film antropologic „Culese din Balkani"

Asociația Film Monitor - Copel Moscu BIEFF - Bucharest International Experimental Film Festival

Asociația Simultan - Levente Kozma - Festivalul Simultan ediția 2017 - Possible Futures

Salonul de Proiecte - Magda Radu - Proiecte realizate în 2017

Asociația Solitude Project - Radu Lesevschi - ARC Bucharest - program internațional de rezidențe curatoriale

10. Premiul pentru management cultural - se acordă unei persoane care a contribuit prin activitatea depusă la demararea unui proiect important pentru creația contemporană, la consolidarea unui context cultural pentru comunitatea artistică și/sau la crearea unei structuri

Voicu Rădescu (B)

Aurora Kiraly (B)

Oana Radu (B)

Matei Bejenaru (IS)

George Remeș (B)

Dat fiind că 2018 marchează Centenarul Marii Uniri se va acorda un premiu special pentru proiecte dedicate acestei celebrări. Acest premiu va fi decis prin votul publicului care va fi lansat online în 19 decembrie 2017 și se va încheia în 10 ianuarie 2018, ora 24:00.

Cele cinci nominalizări sunt:



Asociația România Culturală - Anca Beatrice - Todireanu Regina soldat

Asociatia PostModernism Museum - Oana Năsui - Minorități etnice în cultura vizuală - focus România

Asociația Pro Cultura pentru o istorie a civilizației universale -Alina Daniela Pelteacu - CineBucureşti. 100 de ani de modernitate

Asociația Gaspar, Baltazar si Melchior - Adriana & Virgil Scripcariu - UNESCO educational.RO

Fundația Culturala - Meta Radu Pervolovici - Un secol de arhitectură

Conform regulamentului juriul 2017 a fost format din reprezentanții premianților din 2016 care au răspuns invitației de participare. Din juriu au făcut parte Florin Bobu (Asociația 1+1), Suzana Dan (Asociația Ephemair), Mirela Duculescu (Fundația Pro Patrimonio), Stefania Ferchedău, Andreea Iager Tako (Asociația Casa Plai), Petronela Ionescu (Asociația Reactor de creație și experiment), Raluca Negulescu Balaci (Fundația „Policy Center for Roma and Minorities"), Doina Vella (Asociația Miliția Spirituală).

