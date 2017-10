Cultură

Creativii îşi dau întâlnire la Cluj la ZAIN

de Ziua de Cluj, 18 octombrie 2017, 10:11

ZAIN – design expressions 2017, festivalul dedicat creativilor din Cluj şi nu numai, va avea loc între 18-22 octombrie.

"ZAIN s-a născut la Cluj, ca idee în 2014, ca brand și eveniment un an mai târziu. Ne-am dorit să creăm un cadru pentru efervescența creativă a Clujului (și nu numai) - atât fizic, ca un loc de expunere, dezvoltare și promovare, cât și contextual, în direcția formării unei comunități de creativi. 3 ani mai tarziu, ZAIN a devenit mult mai mult. ZAIN e festival, e academie, e studio, e accelerator de creativi și idei bune. În 2017, festivalul își păstrează în mare forma de până acum - va exista în continuare o expoziție centrală, continuă proiectul Meșteșug Contemporan, păstrăm ideea de Fashion Show (ușor sub altă formă) - însă vor fi și multe elemente noi. Comunitatea a crescut și credem ca asta se va simți cel mai mult anul acesta prin numărul mare de evenimente conexe pe care am reușit să le coagulăm sub umbrela ZAIN", Georgiana Ciceo, co-fondator ZAIN.

Cea de-a treia ediție a festivalului păstrează structura deja familiară, pe care o completează cu noi dimensiuni: Expoziția Centrală va fi dedicată design-ului românesc și nu numai, Fashion Show-ul și Proiectul Meșteșug Contemporan vor propune noi experiențe și noi moduri de raportare la ceea ce înseamnă design-ul românesc, iar evenimentele conexe vor fi răspândite în tot orașul.

Zece experiențe de neratat la ZAIN 2017:

01 - O vizită la fosta Casă Municipală de Cultură, miercuri, ora 19:00

02 - Punerea în lumină a creativilor emergenți ai României, joi, ora 19:00

03 - O după-amiază cu Dragoste pe o bancă din parc, vineri, ora 18:00

04 - Fashion show-ul din locația supriză de vineri, ora 20:00

05 - Petrecerea cu creativii orașului, sâmbătă, ora 21:00

06 - Clasa O de design, duminică, ora 12:00, la Centrul de Interes

07 - Un loc la Midnight Snack,cu vin și-o poveste creativă, duminică, ora 20:00, în Piața Unirii

08 - Secretelele din spatele celor mai mari scene de festival din lume

09 - Demonstrațiile meșteșugarilor locali din fiecare zi

10 - Cafeaua din fiecare dimineață la Creative Hot Spots

Înscrierile în Open Call-ul pentru Expoziția Centrală, unde designerii pot beneficia de o platformă de promovare pentru creațiilor lor, s-au încheiat vineri, 15 septembrie. Ediția din acest an a înregistrat peste 60 de aplicanți cu peste 120 de produse propuse spre prezentare. Acestea vor fi selectate de către Board-ul Creativ ZAIN care își va aduce și recomandarea proprie prin Curator's Choice.

La fel ca până acum, obiectele de design rezultate în urma colaborărilor din cadrul proiectului Meșteșug Contemporan vor fi prezentate în cadrul Expoziției Centrale ZAIN. Rezultatele proiectului pot fi văzute, de asemenea, pe durata Vienna Design Week, între 29 septembrie și 8 octombrie, în cadrul galeriei FIVE PLUS art Gallery , într-o expoziție realizată cu sprijinul ICR Viena.