Dansuri populare la Untold

de Ziua de Cluj, 01 august 2017, 12:44

Ansamblul Folcloric Mărțișorul al Casei de Cultură a Studenților Cluj Napoca va evolua în cadrul festivalului Untold, eveniment ce are loc în perioada 3-6 august 2017 .

''Participarea noastră face parte din Campania „Transilvania All Inclusive", proiect dezvoltat de organizatorii festivalului pentru promovarea culturii, tradițiilor dar și a obiectivelor turistice din Transilvania. Concret, în cadrul festivalului va fi o zonă special amenajată, unde festivalierii vor învăța cum să devină transilvăneni, iar o mica parte a Ansamblului Folcloric Mărțișorul va asigura buna dispoziție și câteva reprize de jocuri autentice din diferite regiuni ale Transilvaniei. Ansamblul Mărțișorul are in palmares sute de festivaluri naționale și internaționale, iar participarea la Untold vine sa încununeze aniversarea celor 60 de ani de la înființare", transmit reprezentanţii ansamblului folcloric.

În parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Turism, brățara Untold va oferi în perioada 5 august -10 septembrie 2017 reduceri sau alte facilități la obiectivele turistice importante din Transilvania. Pentru a putea promova turiștilor cât mai multe atracții transilvănene, anul acesta este disponibilă platforma online untold.com/en/transilvania-all-inclusive, unde pot fi încărcate în mod gratuit obiective turistice (castele, muzee, conace, complexe turistice de tip hotel-restaurant), singura obligație a operatorilor fiind de a oferi un beneficiu posesorilor de brățară Untold 2017.

Mii de turiști străini au vizitat, în 2016, obiectivele turistice înscrise în campanie: Sinagoga Neologă Zion din Oradea, Casa Darvas - La Roche Oradea, Palatul și Turnul Primăriei Oradea, Cetatea Oradea, Complexul Baroc Oradea, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Salina Turda, Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu, Bastionul Țesătorilor Braşov, Castelul Bran și Muzeul Național Peleș.

Transilvania a fost situată de celebrul ghid turistic Lonely Planet pe primul loc într-un top al regiunilor turistice din lume care merită vizitate.