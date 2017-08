Cultură

Delahoya crește numărul scenelor și diversifică performance-urile

de Ziua de Cluj, 17 august 2017, 10:16

Sigma, Wilkinson, Mollie Collins, Dub Pistols, Foreign Beggars, Joachim Pastor, Detour, Jon Kennedy, Worakls, N’TO, The Shiver Show, CTC, E.M.I.L., Robin and the Backstabbers, Urma, Moonlight Breakfast, Grimus și mulți alții ajung la Cluj pe 29 și 30 septembrie 2017, la festivalul clujean de muzică electronică Delahoya.

Ediția cu numărul 21 a celui mai vechi festival de muzică electronică din România se va desfășura pe patru scene din trei locații: la /FORM SPACE, situat la parterul Cluj Arena, în Sala Polivalentă și pe platoul dintre cele două locații, unde, în premieră, va fi amenajată o scenă dedicată exclusiv muzicii LIVE.

"Dacă anul trecut ne-am concentrat pe Sala Polivalentă, anul acesta extindem zona urbană cu încă două locaţii: una indoor, în incinta celui mai în vogă spațiu de performance al oraşului, şi una open-air situată pe platoul dintre Sala Polivalentă şi /FORM SPACE. Practic, vom avea un program extins, zi şi noapte, muzică electronică de toate genurile, formaţii live şi mulţi djs străini şi români", spune Horațiu Dumitraș, fondatorul Delahoya.

Scenele drum&bass și house - Main Stage și The Other Stage - vor fi amenajate și în acest an în Sala Polivalentă, o zonă accesibilă, sigură și cu o acustică de top. Aici vor avea loc spectacolele celor de la Sigma, Wilkinson, Mollie Collins, The Shiver Show, Detour, Joachim Pastor, N'TO, Worakls, DJ Snow & MC Agent, Marco Bailey, Layton Giordani și Horace Dan D.

/FORM SPACE, unul dintre cele mai apreciate spații artistice deschise în 2016 în România, face echipă cu #primulfestival. /FORM SPACE devine, pe perioada Delahoya, scena care va îngloba toate elementele festivalului: muzica house, djs, dar și live performances. Aici vor urca pe scenă, printre alții, Dub Pistols, Jon Kennedy, Foreign Beggars, CTC, BOg și Grimus.

Pe platoul dintre Sala Polivalentă și /FORM SPACE va fi amenajată scena LIVE. Pentru prima dată din 1997, Delahoya va aduce la Cluj trupe care abordează stiluri total diferite de cel cu care am fost obișnuiți: rock, alternativ, dub și altele. Concertele Robin and the Backstabbers, E.M.I.L., Urma, Moonlight Breakfast vor putea fi urmărite gratuit, în aer liber.

"Delahoya ajunge, în 2017, la anul 21 de existenţă. E primul festival de muzică electronică din România, iar, de-a lungul timpului, a format generaţii de pasionaţi ai muzicii, a format şi lansat artişti, a experimentat locuri interesante şi diverse forme de organizare, a adus întotdeauna elemente noi care să fie atractive pentru cei prezenţi, a promovat o paletă largă de genuri ale muzicii electronice", mai spune Horațiu Dumitraș.

Biletele se gasesc în format electronic pe https://www.iabilet.ro/site/event/29747/ și în reteaua fizică iabilet.ro/retea : Magazinele Flanco, Agențiile Perfect Tour, Magazinele Uman și pe terminalele self-service ZebraPay din toata tara, iar prețurile încep de la 39 de lei.