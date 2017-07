Cultură

Depeche Mode, un concert aşteptat în Cluj încă din '90! FOTO/VIDEO

de Anca Muresan, 24 iulie 2017, 12:00

Peste 40.000 de fani din România şi din ţările învecinate au participat, duminică seara, la primul concert Depeche Mode în Cluj-Napoca, concert care a încheiat turneul european Global Spirit pentru promovarea celui de-al 14-lea album de studio al trupei (n.red. "Spirit) şi care marchează prima colaborare cu producatorul James Ford, membru fondator al trupei Simian Mobile Disco, care a mai lucrat cu artişti precum Florence and the Machine şi Arctic Monkeys.

FOTO: Dan Tăuţan





































































Momentul culminant al serii a fost cel în care fanii prezenţi pe Cluj Arena şi-au aprins lanternele telefoanelor, au aruncat cu trandafiri pe scenă şi i-au cântat în cor „La mulţi ani" de sub o mare de coli A4 înscripţionate cu mesajul "Happy B-day, Martin" chitaristului trupei Martin Gore, care a împlinit duminică 56 de ani. Imediat după solo-ul acestuia la piesa A Question of Lust.

Martin a fost răsfăţat pe tot parcursul şederii trupei la Cluj, fiind sărbătorit şi la hotelul la care au fost cazaţi cât şi în culisele show-ului. La hotel, Gore s-a îndulcit cu torturi vegane şi s-a fotografiat la apus, pe terasa cu vedere spre Dealul Cetăţuii. În culise, a primit din partea colegilor un alt tort în formă de sintetiztor. "Ce cadou îi iei unui om care are totul?... Un tort în formă de sintetizator", se arată într-o postare publicată pe contul oficial de Facebook Depeche Mode.

Concertul, care a durat circa 2 ore şi care a fost presărat de o ploaie măruntă binevenită după o zi caniculară, a urmat setlistul stabilit pentru tunerul european, îmbinând piesele ce i-au făcut celebri cât şi melodii de pe noul album, ba chiar şi un tribut regretatului cântăreț și compozitor David Bowie, printr-un cover la piesa Heroes.

La cei 55 de ani de viaţă şi peste 37 în industria muzicală, Dave Gahan domină încă scena şi publicul. Pe cea de la Cluj, de 50 m lăţime şi alţi 20 m adâncime, a dansat neîntrerupt. Languros. În botinele lui roşii de cowboy şi vestă de costum cu aer mafiot. Sclipiciul şi ochii i-au trădat atitudinea de bad boy. S-a simţit bine alături de clujenii care i-au fredonat cap coadă "Enjoy the Silence", dar şi multe alte piese. "Îţi dai seama cum ar fi fost dacă cântau la Cluj prin '90?", se aude din public, iar asta fiindcă în oraşul de pe Someş s-au dat lupte grele între metalişti şi depeşari. Ba au existat şi trupe de coveruri care îi imitau pe membrii trupei până în cel mai mic detaliu. Casete se găseau doar pe Oser sau la o tarabă ad-hoc, în faţa Cinema-ului Victoria, ce dispărea instat la zărirea vreunui chipiu. Concertul de la Cluj-Napoca s-a încheiat în ropote de aplauze cu piesa "Personal Jesus".

Luni dimineaţa, Peter Gordeno, muzicianul care din 1998 însoţeşte Depeche Mode în turnee, le-a mulţumit clujenilor pentru atmosferă. "Aceasta a fost ziua mea FB în Cluj, la finele acestui turneu ce s-a încheiat cu încă un concert extraordinar din partea acestui incredibil, aproape superom Dave Gahan. Energia şi dedicare lui nu încetează să mă surprindă. Multă iubire tuturor fanilor care au venit la concerte şi care au contribuit la aceste nopţi speciale şi încă o dată, La mulţi ani lui MG, care dincolo de obiceiurile sale culinare ciudate, este un adevărat star şi nu l-aş schimba pentru nimic în lume. În cuvintele Depeche Mode: ne vedem data viitoare. Multă iubire!".

Din culisele concertului de la Cluj-Napoca

600 de persoane au făcut parte din organizare. Scena a avut 50 m lăţime şi alţi 20 m adâncime, fiind decorată cu ecrane uriaşe pe care au rulat proiectii pregătite de celebrul fotograf Anton Corbijn, un apropiat al trupei, recunoscut pentru efectele vizuale spectaculoase din turneele Depeche Mode.

Martin Gore şi Andy Fletcher au fost, ca de obicei, colegi de cameră, însă Dave Gahan a avut propia lui cabină. Artistul a rămas consecvent în preferinţe, optând pentru un decor minimalist, în culori neutre, cu mult negru. Dave a preferat ca inclusiv ceştile de cafea, prosoapele, draperiile şi chiar ciocolata să fie negre. Singura pată de culoare a fost data de un buchet de flori proaspete. De altfel, atât Dave cât şi colegii lui preferă mici detalii care să dea personalitate spaţiilor în care îşi vor petrece timpul. Tocmai de aceea mobilierul a fost unul special, artiştii optând pentru o serie de canapele modulare, care se pot transforma, la nevoie în scaune sau şezlonguri.

Şi dacă la ultima vizită în România, Gahan a avut parte de prezenţe feminine la tot pasul artistul şi-a dorit să păstreze tradiţia, alegând şi de această dată ca pe durata şederii sale, în echipa lui personală de securitate să fie şi o femeie, iar de pregatirea sa fizică s-a ocupat tot o femeie, maseur şi instructor de fitness profesionist.

Cu o carieră ce se întinde pe parcursul a 32 de ani şi care însumează până în prezent 12 albume de studio, vândute în peste 100 de milioane de exemplare în toată lumea, Depeche Mode este unul dintre cele mai importante nume din istoria muzicii. Trupa a mai concertat în România, în 2006 şi în 2013 la Bucureşti.

Setlist

Going Backwards

So Much Love

Barrel of a Gun

A Pain That I'm Used To

Corrupt

In Your Room

World in My Eyes

Cover Me

A Question of Lust

Home

Poison Heart

Where's the Revolution

Wrong

Everything Counts

Stripped

Enjoy the Silence

Never Let Me Down Again



Encore:

Somebody

Walking in My Shoes

"Heroes"

(David Bowie cover)

I Feel You

Personal Jesus