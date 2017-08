Cultură

Dicționar local pentru Untold! Cum spui "No stress", "OMG" sau "Untold" în ardeleneşte

de Ziua de Cluj, 03 august 2017, 11:33

Participanţii la Untold, români sau străini, "îi musai" să înveşte gratiul ardelenesc. Au la dispoziţie cartonaşul "Transylvanian Phrasebook".

Aşadar, turiştii vor trebui să se familiarizeze cu expresii precum:

No stress = nu-i bai

OMG = tulai, Domne!OH! = ioi!

Drink This = ie și be!

Let it be = no da-i pace

That's cool = îi fain

10X - mulțam fain

PLS = rogu-te

Untold = nu zi la nime