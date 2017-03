NEWS ALERT Dire Straits Experience revine la Cluj. Când are loc concertul şi cât costă biletele

Cultura

de Ziua de Cluj, 17 martie 2017, 12:55

Dire Straits Experience aniverseză 40 de ani de la lansarea "Sultans of Swing" prin trei concerte în România. Unul în Cluj-Napoca.

Astfel, formația va concerta pe 10 decembrie 2017 la Filarmonica Banatul (Timișoara), pe 11 decembrie 2017 la Sala Palatului din București și pe 12 decembrie 2017 la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.



Mai bine de 20 de ani au trecut de când membrii Dire Straits au ales să urmeze căi diferite, lăsând în urmă un catalog remarcabil cu unele dintre cele mai bune compoziții și prestații live de la răsăritul rock-ului încoace.



Nostalgia vechilor fani Dire Straits, dar și curiozitatea și dorința arzătoare ale celor tineri de a asculta live piese de referință din istoria muzicii rock au creat premisele reuniunii unora dintre membri, sub numele The Straits, în cadrul unui concert caritabil desfășurat la Royal Albert Hall.

Locul lui Mark Knopfler a fost ocupat de Terence Reis, un artist desăvârșit, caracterizat de Chris White astfel: "Când am pus bazele unei formații alături de care să cânt piesele Dire Straits în cadrul concertului de la Royal Albert Hall, nu am crezut că este posibil să găsesc pe cineva care sa ia locul lui Mark fără a părea un impostor. Am greșit. În Terence Reis cred că am găsit prima persoană de pe planetă care să poată cânta ca Mark, dar care să își mențină, totodată, propria identitate și integritate. Datorită respectului său față de Knopfler, Terence este capabil să interpreteze piesele într-o maniera onesta care permit energiei și talentului să se afirme. Fără Terence, nu am putea funcționa."

Astăzi, The Straits a devenit The Dire Straits Experience, un pilon al muzicii rock de calitate. Membrilor originali Chris White & Chris Whitten și lui Terence Reis li se alatură instrumentiști din elita industriei muzicale care colaborează individual cu artişti precum Paul McCartney, Joe Cocker, Ray Charles, David Bowie, Tina Turner, Rod Stewart, Van Morrison sau David Gilmour.



Cluj-Napoca - Sala Polivalentă - 12 decembrie 2017



VIP - 300 de lei

Categoria I - 250 de lei

Categoria II - 180 de lei

Categoria III - 100 de lei

Categoria IV - 75 de lei

Categoria V - 60 de lei

Trupa a concertat şi la finele lui 2016 în cele trei oraşe Româneşti.