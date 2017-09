Cultură

Dirijor letonian la pupitrul Filarmonicii Transilvania

de Ziua de Cluj, 26 septembrie 2017, 12:37

Dirijorul letonian Gints Glinka, prezent pentru prima dată la Cluj, va conduce concertul din această săptămână al Filarmonicii Transilvania.

Pe scena Colegiului Academic, alături de orchestra filarmonicii clujene, va urca şi tânărul pianist Balázs Demény, care va interpreta Concertul nr. 4 pentru pian, în Sol major, de Beethoven. Din programul serii fac parte lucrarea Valse mélancolique de Emīls Dārzīņš şi Simfonia a V-a în mi minor de Ceaikovski. Concertul va avea loc vineri, 29 septembrie 2017, la Colegiul Academic, începând cu ora 19.

Dirijorul Gints Glink a este recunoscut ca un muzician temperamental, carismatic şi rafinat. A absolvit Academia de Muzică „Jāzeps Vītols" din Riga, continuând apoi la Academia de Muzică din Copenhaga şi participînd la cursurile de măiestrie susţinute de Helmuth Rilling, Kurt Sanderling şi Pierre Boulez.

În anul 2000, a fost asistent al Orchestrei Simfonice a Guildhall School of Music and Drama din Londra. Un an mai târziu, a debutat la pupitrul Orchestrei Simfonice din Tivoli şi a dirijat Don Giovanni de Mozart, într-o producţie realizată de Teatrul Regal şi Academia de Operă din Copenhaga. Uniunea Dirijorilor din Danemarca i-a decernat, tot în 2001, Classical Conductor's Prize, iar în 2003 i-a oferit o bursă de studii la Bayerische Staatsoper, unde a avut ocazia să lucreze cu Zubin Mehta.

De atunci, Gints Glinka a dirijat ansambluri şi orchestre ca Kremerata Baltica, Deutsches Kammerorchester Berlin, Orchestra Academică a Filarmonicii din Sankt-Petersburg, Orchestra Filarmonicii din Copenhaga, Orchestra de Cameră a Filarmonicii din Varşovia, Orchestra Filarmonicii din Duisburg, Orchestra Naţională din Porto, Orchestra Simfonică din Odense, Orchestra Filarmonicii din Cape Town, Orchestra Simfonică Naţională şi Opera Naţională a Letoniei, Orchestra Radio din Danemarca şi altele. A colaborat cu solişti ca Gidon Kremer, Steven Isserlis, Michala Petri, David Geringas.

În 2006, Gints Glinka a fost numit director artistic şi dirijor principal al Orchestrei Simfonice Naţionale a Letoniei.

Preţurile biletelor şi abonamentelor la Filarmonica de Stat „Transilvania" rămân aceleaşi pentru stagiunea 2017-2018. Preţurile sunt următoarele: 25 lei - 13 lei reducere (elevi, studenţi şi pensionari) pentru concertele incluse în abonament; 40 lei - 20 lei reducere (elevi, studenţi şi pensionari), pentru concertele extraordinare, iar abonamentele 400 lei, respectiv 200 lei cu reducere.