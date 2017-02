Cultura

Doliu în muzica clujeană. A murit fostul basist Nightlosers

de Ziua de Cluj, 15 februarie 2017, 20:03

Octavian ”Barila” Andreescu, fost basist al grupului Nightlosers, a murit miercuri, la vârsta de 55 de ani, a anunţat formaţia pe pagina sa de Facebook.

Născut pe 25 noiembrie 1961, Andreescu a participat la înregistrarea albumelor "Sitting On Top Of The World" (1995), "Plum Brandy Blues" (1997) şi "Rhythm & Bulz" (2004).

"Barila. Om, prieten, basist", a fost mesajul publicat miercuri pe pagina de Facebook a trupei, alături de o fotografie a artistului.

Nightlosers a fost înfiinţată în 1994, la Cluj-Napoca, şi a devenit cunoscută pentru muzica ce combină bluesul american cu elemente de folclor autentic ardelenesc. Formaţia a devenit cunoscută publicului român în anii 1990 datorită pieselor "Beţivan Ratat" şi "Dragostea-i ca şi o râie (Zavaidoc)". Grupul a participat, între altele la festivalul Sziget (1995, 1998), la Moulin Blues Festival, Olanda (2000), şi la festivalul Xacobeo, Santiago de Compostella (2010). Cel mai recent album al formaţiei, al patrulea, a fost lansat în 2013 şi este intitulat "Cinste lor".

În prezent, formaţia este alcătuită din Hanno Höfer (voce, chitară, muzicuţă), Grunzo Geza (clape), Claudiu "Nasu" Purcarin (tobe), Jimi "El" Lako (vioară, chitară, mandolină, banjo) şi Lucian Pop (bas).