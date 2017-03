Cultura

Două tablouri semnate de Ghenie, estimate la 3,5 mil. lire sterline, scoase la licitaţie

de Ziua de Cluj, 07 martie 2017, 15:07

Două tablouri semnate de Adrian Ghenie, estimate la peste 3,5 milioane de lire sterline, vor fi scoase la licitaţie, miercuri, de cunoscuta casă „Sotheby's” din Londra.

Publicitate

"Self Portrait as Charles Darwin" a fost creat în 2011 şi este una dintre cele mai reuşite lucrări ale lui Adrian Ghenie. În multe aspecte, subiectul tabloului este centrat pe cariera lui Ghenie. În 2013, prima expoziţie a lui Adrian Ghenie, de la galeria Pace din New York, s-a axat în principal pe dialogul darwinian, iar în 2015, Ghenie a reluat tema pentru expoziţia de la Bienala de la Veneţia, ediţia 56. În multe din lucrările sale, Ghenie a prezentat personalităţi istorice, între care Adolf Hitler, Josef Mengele, dar şi Charles Darwin.

"Memories", al doilea tablou care este scos la licitaţie, este datat în 2007 şi provine dintr-o colecţie privată de la Zurich.

În ultimii ani, absolventul UAD Cluj-Napoca a avut vânzări record:

"Nickelodeon" - 9 milioane dolari

"The Sunflowers in 1937" - 4 milioane de euro

"Self-Portrait as Vincent Van Gogh" - 2,59 milioane de dolari

"The Fake Rothko" - 1,8 milioane euro

"The surgeon and his soul" - 341.000 de lire sterline

Născut în 1977, în Baia Mare, Adrian Ghenie a absolvit Universitatea de Arte şi Design din Cluj şi s-a tot împărţit între acest oraş şi Berlin până în 2013, când a ales în cele din urmă capitala germană.

Artistul român Adrian Ghenie a avut un parcurs ascendent constant pe piaţa internaţională de artă în ultimii ani. În 2014, tânărul artist român a reprezentat una dintre surprizele unei licitaţii organizate de casa Sotheby's, la Londra, lucrarea acestuia "The Fake Rothko" fiind adjudecată pentru 1.778.422 de euro (1.426.500 de lire sterline), o sumă de patru ori mai mare decât valoarea estimată de specialişti. De asemenea, suma pentru care a fost adjudecată lucrarea "The Fake Rothko" era la momentul respectiv de şase ori mai mare decât cel mai ridicat preţ plătit anterior pentru un tablou al artistului Adrian Ghenie la o licitaţie. Lucrarea a fost pusă în vânzare de un colecţionar american şi adjudecată de un investitor asiatic.

Adrian Ghenie a absolvit Universitatea de Arte din Cluj, unde l-a avut profesor pe reputatul pedagog Ioan Sbârciu, şi a fondat în 2005, împreună cu Mihai Pop, galeria Plan B, extinsă ulterior şi în Berlin. Plan B a organizat pavilionul românesc la Bienala de la Veneţia din 2007, iar în 2008 a deschis un spaţiu expoziţional permanent la Berlin, o premieră pentru o galerie românească în străinătate.

Conform news.artnet.com, Adrian Ghenie este deja cunoscut la nivel internaţional, lucrările sale aflându-se în colecţiile unor importante galerii şi muzee din lume, între care şi Centrul "Georges Pompidou". Printre fanii artistului s-ar număra, conform sursei citate, şi magnatul francez François Pinault, CEO-ul grupului de lux Kering, care are mai multe subsidiare, între care Alexander McQueen, Balenciaga şi Gucci