Cultura

Dream Theater concertează la Cluj

de Ziua de Cluj, 23 februarie 2017, 10:37

Dream Theater va aniversa 25 de ani de la apariția albumului “Images and Words” alături de publicul din România.

Publicitate

Anul acesta, Dream Theater aniversează un sfert de secol de la lansarea albumului și a piesei "Images and Words", o compoziție de rezistență în istoria muzicii rock, precum și o piatră de hotar în cariera impresionantă a americanilor. Cu acest prilej, formația va susține două noi concerte în România, ce vor oferi fanilor opurtunitatea de a fi transpuși în universul experimental Dream Theater.

Trupa va concerta întâi la Cluj-Napoca, urmând să urce pe scena Sălii Polivalente pe 19 mai 2017, iar pe 20 mai 2017 va ajunge în București, pentru a cânta la Arenele Romane, la 15 ani de la primul lor concert în țara noastră. Este singura ocazie, poate, în care fanii vor putea asculta în întregime celebrul album "Images and Words", lansat în 1992 și distins cu discul de aur de către RIAA. Totodată, setlistul va cuprinde și o selecție de piese extrase din vastul și aclamatul catalog Dream Theater, preferate de fani.

Biletele pot fi achiziționate la prețul de 225 de lei până pe 18 mai 2017 (Cluj-Napoca), respectiv până pe 19 mai 2017 (București) și la 250 de lei în ziua concertului.

Cu o tradiție de aproape 3 decenii, Dream Theater a călătorit în întreaga lume, împărtășind poveștile din spatele riff-urilor de chitară sau ale versurilor complexe, rezistând obstacolelor, continuând să inoveze și consolidându-și poziția de "trupă cult".

Consistența muzicală și virtuozitatea demonstrată cu fiecare apariție live se datorează legăturii trainice dintre 5 artiști, multi-laureați de numeroase reviste de specialitate și de critici: John Petrecci, John Myung, James LaBrie, Jordan Rudess și Mike Mangini.

Dintre cele 13 albume de studio, "Images and Words" ocupă un loc aparte în istoria trupei. Este primul material discografic care îl are la voce pe James LaBrie și rămâne cel mai bine vândut album până în ziua de astăzi. Totodată, single-ul "Pull Me Under" a reușit să se claseze în primele 10 poziții în topul radio și TV, atrăgând astfel mulți alți iubitori de muzică în sfera rock-ului. Conform unui critic, "ei reușesc să își stabilească anumite standarde și tot ei le și depășesc". "Images and Words" reunește multe piese devenite legendare deja, pe lângă ante menționata "Pull Me Under", numărându-se și "Leaning to Live", "Another Day" sau "Metropolis - Part I: "The Miracle and the Sleeper".