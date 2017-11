Cultură

Dublă lansare la Cluj: grupul Cantellion şi poeta Iris Morar

de Ziua de Cluj, 29 noiembrie 2017, 15:03

Cafeneaua Doamna T din Cluj va găzdui în 7 decembrie lansarea primului material discografic al duetului Cantellion, intitulat „Ceva despre Timp”, dar şi a volumului de poezii “Cu lumea într-o gară”, semnat de Iris-Adina Morar. Evenimentul va fi marcat printr-un concert, de la ora 20:00.

În 2015, Cătălin Moraru și Iris-Adina Morar s-au cunoscut prin intermediul unei cunoştinţe comune la un concert Luna Amară din Cluj, unde acesta cânta solo în deschidere. După un timp, pasiunea lor comună pentru muzică a dus la înființarea proiectului Cantellion. În acest an duetul a câştigat locul I la festivalul naţional de muzică Baladele Dunării, din Galaţi, şi premiul pentru cea mai bună interpretare la concursul muzical “Folk’n’Iaşi”.



Piesa de debut a trupei este “Hei, dragoste!”, este inclusă pe EP-ul “Ceva despre Timp”, alături de alte trei compoziţii. La piesa “Hei, dragoste!” muzica este compusă de către Cătălin, iar Iris semnează versurile. Cadrele pentru videoclip au fost filmate de către Radu Beligăr în masivul Rarău, la Pietrele Doamnei, şi în Cheile Turzii, acesta fiind montat de Marieta Manolache.



Volumul “Cu lumea într-o gară” cuprinde poeme cu teme diverse, asemenea discuţiilor care ar putea avea loc într-un cadru populat de minţi diverse. De la dragoste la filozofie, de la revoltă la muzică, toate se pot regăsi printre tematicile poemelor, autoarea alegând să îşi publice toate creaţiile. Bunicul său a fost Ivan Fedko, primul scriitor în proză de limbă ucraineană din România.



A fost încurajată să facă acest pas de mai mulţi oameni de litere ca scriitoarea Ana Vacarciuc, poeţii George Vulturescu şi Victor Constantin Măruţoiu, editorul Aurel Pop. Pentru editarea volumului, a existat o colaborare cu editura sătmăreană Citadela, sub îndrumarea editorului Aurel Pop. Iris Morar este fizician medical la Institutul de Cercetare în Medicină Cluj.



Pasiunea sa pentru muzică i-a fost descoperită de la grădiniţă de către părinţi. În 2015 Iris scrie primele poezii, incluse în volumul său de debut. Câteva dintre ele devin versuri pentru piesele trupei Cantellion, formaţie în care este solistă alături de Cătălin Moraru.



În timpul şcolii primare, în Suceava, Cătălin începe să cânte la muzicuţă, înregistrându-se la casetofonul achiziţionat cu banii câştigaţi la colindat. Ajuns la Cluj cu facultatea în 2008, Moraru a fost solist de thrash metal la Skullp și a înfiinţat formaţia Holy Motors. În paralel, a susţinut o serie de concerte acustice solo în mai multe cluburi clujene, iar în 2017 lansează primul material solo, EP-ul “Aiming for Zenith”, sub titulatura Flamorouse.



Acesta a întreprins o expediţie proprie pe Montblanc, a escaladat cel mai înalt vârf din Austria, Munţii Jura şi Alpii Francezi. În iunie a făcut parte dintr-o echipă internaţională ce a escaladat cel mai înalt vârf din Europa (Elbrus, din Caucaz). Prin această expediţie el a comemorat „Anul Mărăşeşti, Mărăşti şi Oituz – 100”.