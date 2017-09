Cultură

Echipa Breaking News ajunge la Cluj

de Ziua de Cluj, 18 septembrie 2017, 12:03

Breaking News, însoțit de regizoarea Iulia Rugină, actrița Voica Oltean și actorul Dorin Andone, va ajunge în Cluj joi, 28 septembrie. Proiecția va avea loc la Cinema Victoria, la ora 19.30, iar la final echipa va rămâne pentru o discuție cu publicul.

Publicitate

Cu o săptămână mai devreme, echipa filmului, regizoarea Iulia Rugină, scenarista Oana Răsuceanu, actorii Andi Vasluianu și Voica Oltean, va pleca într-o caravană prin țară. Filmul va ajunge la Ploiești (24 septembrie), la Caransebeș și Reșița (25 septembrie), la Timișoara și Arad (26 septembrie), la Cluj (28 septembrie), la Iași (29 septembrie), la Botoșani și Suceava (30 septembrie), la Vatra Dornei și Gura Humorului (1 octombrie).

După moartea tragică a cameramanului său, în timpul unei filmări, Alex Mazilu este trimis să facă un reportaj in memoriam despre viața acestuia. Cu trei zile înainte de Crăciun, într-un orășel de pe litoralul Mării Negre, reporterul încearcă să reconstituie viața colegului său, prin ochii celor care i-au supraviețuit. Ce alegi să redai din viața unui om? Cum își vede fiica lăsată în urmă tatăl dispărut? Cât de departe merită să mergi pentru a-ți face meseria?

„A fost primul film la care nu am ieșit din sală. De obicei ziceam că mă duc la toaletă și nu mai intram. Nu suportam să mă văd. La Breaking News am stat până la final.", povestește Andi Vasluianu.

„Povestea nu este atât de mult despre jurnalism cât despre ce se întâmplă într-un om când trăiește un accident de genul ăsta.", spune actorul, care a apărut în mintea scenaristelor abia la ultimele rescrieri ale acenariului la care au lucrat mai bine de 10 ani. „Sună așa romantic și frumos: cum ai stat 10 ani alături de scenariul ăsta, dar n-a fost tot timpul o iubire între mine și scenariul ăsta, au fost momente în care m-a chinuit destul de tare. Dar odată ce am găsit varianta asta, ultima, lucrurile au luat-o într-o direcție clar.", povestește Iulia într-un interviu pentru AARC. "Am simțit că povestea s-a maturizat odată cu noi, am crescut împreună", mai spune Iulia.

Autoarele scenariului, rescris de-a lungul timpului, sunt Ana Agopian, Oana Răsuceanu și Iulia

Rugină, imaginea este semnată de Vivi Drăgan Vasile, montajul a fost realizat de Cătălin Cristuțiu, iar scenografia, de Andreea Popa. Alături de Andi Vasluianu și Voica Oltean, aceasta din urmă recompensată pentru primul ei rol cu Mențiunea specială a Juriului la Karlovy Vary, joacă Ioana Flora, Oxana Moravec, Floriela Grapini, Maria Rotaru, Constantin Cojocaru.