Cultură

Ellie Goulding a primit la Untold triplu disc de platină pentru vânzările albumului “Halcyon” în România

de Ziua de Cluj, 08 august 2017, 10:49

Artista Ellie Goulding, prezentă pentru prima dată în România, a primit la Untold triplu disc de platină pentru vânzările albumului “Halcyon” în Romania.

Publicitate

Universal Music România i-a înmânat discul înaintea show-ului pe care l-a susţinut pe Cluj Arena, scrie news.ro.

"Halcyon" este cel de-al doilea material discografic al artistei, iar printre single-urile extrase se numără hiturile "Burn", prima piesă lansată de Ellie care a ocupat primul loc în topurile musicale din UK sau "I Need Your Love" (alături de Calvin Harris). Albumul a fost reeditat ulterior şi s-a numit "Halcyon Days".

După lansarea albumului, Ellie Goulding a susţinut turneul "Halcyon Days" şi a fost prezentă timp de doi ani pe scene din Europa, America sau Asia.

Ellie Goulding a devenit în 2010 a doua artistă care, în acelaşi an, s-a clasat pe poziţia 1 în cadrul sondajului BBC Sound Of şi a câştigat Critics' Choice Award la Brit Awards.

Primul album lansat de Ellie Goulding, "Lights" (2010), a debutat pe locul 1 in UK Albums Chart, cu vânzări de peste 850.000 de unităţi în Marea Britanie. Coverul ei pentru piesa lui Elton John, "Your Song", a ocupat poziţia a doua în UK, iar în 2011, artista a interpretat piesa la nunta prinţului William.

Ellie Goulding a lansat recent o piesă în colaborare cu Kygo, "First Time", iar în urmă cu câteva luni single-ul "Still Falling For You".