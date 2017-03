Cultura

Eşti din Cluj şi ai un film de arătat pe marele ecran? O poţi face în cadrul TIFF 2017

de Ziua de Cluj, 17 martie 2017, 11:54

Cineaștii și artiștii clujeni au șansa de a-și proiecta filmele pe marele ecran, la Festivalul Internațional de Film Transilvania (2-11 iunie 2017), la cea de-a 8-a ediție a Competiției Locale.

TIFF își propune să descopere și să susțină talentele din zonă, competiția fiind dedicată cineaștilor și artiștilor vizuali profesioniști sau amatori originari din Cluj sau care locuiesc, lucrează, studiază în orice localitate din județ.

Începând de anul acesta, întregul proces de înscriere are loc exclusiv online. Până pe data de 20 aprilie 2017, cei interesați trebuie să completeze formularul de înscriere disponibil pe http://tiff.ro/competitie-locala/regulament și să insereze link-ul filmului, aflat pe Vimeo sau pe alte platforme video, cu un nume de utilizator și o parolă, pentru a fi vizionate de juriu. Sunt eligibile filme cu o durată de maximum 30 de minute, pe orice temă, realizate între 6 iunie 2016 și 20 aprilie 2017.

Doar cineaștilor selectați ulterior în competiție le vor fi solicitate fișiere în format digital (Quick time, FullHD - 1920 x 1080, Codec h264 sau mpeg2, Data rate 15 - 20 mbs, Stereo aac), pentru ca filmele să poată fi proiectate în cadrul TIFF. Nu vor fi acceptate în competiție filmele cineaștilor care au câștigat la mai mult de două ediții anterioare.

Filmele selectate în Competiția Locală TIFF 2017 vor fi anunțate până cel târziu pe 15 mai. Acestea vor fi prezentate în cadrul unui eveniment special la TIFF, prilej cu care va fi anunțat și titlul distins cu Premiul Competiției Locale TIFF, decis de un juriu format din trei profesioniști din cinematografie. Federația Fabrica de Pensule va acorda o Mențiune Specială filmului cu o viziune artistică angajată, care pune sub semnul întrebării subiecte sau problematici relevante pentru comunitatea locală sau societatea contemporană în contextul social actual.

În 2016, Premiul Competiției Locale i-a revenit filmului Investiția perfectă, regia Ibolya Simó, iar o Mențiune Specială i-a fost oferită de Fabrica de Pensule filmului The Light that Memory Lends to Things, regia Ana Vijdea.

Competiția Locală TIFF 2017, dedicată artiștilor din județul Cluj, este organizată de Festivalul Internațional de Film Transilvania, în parteneriat cu Federația Fabrica de Pensule.