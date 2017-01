Cultura

Evenimentele muzicale ale anului 2017. La Cluj: doua festivaluri și două concerte pe Cluj Arena

de Ziua de Cluj, 01 ianuarie 2017, 16:16

Festivalul ”George Enescu”, concertele Gianna Nannini, Deep Purple şi Depeche Mode se numără printre evenimentele muzicale anunţate pentru anul 2017.

Până în prezent, 21 de concerte şi festivaluri au fost confirmate de promoterii români, scrie news.ro.

Tarja Turunen, care a devenit cunoscută ca solistă a grupului Nightwish, va concerta la Timişoara şi Bucureşti, pe 2, respectiv 3 februarie, iar biletele pentru cele două evenimente au fost puse în vânzare, la preţuri cuprinse între 100 şi 390 de lei.

Pe 8 martie, pianistul Richard Clayderman va fi acompaniat pe scena Sălii Palatului de nu mai puţin de 100 de instrumentişti, membri ai Orchestrei Simfonice Bucureşti, într-un concert dedicate Zilei Femeii. Biletele au preţuri ce variază de la 99 la 350 de lei. Artistul va concerta în alte patru oraşe din ţară, în perioada 6 - 10 martie: Timişoara (Sala Sporturilor "Olimpia", 6 martie), Târgu-Mureş (Sala Sporturilor, 7 martie), Constanţa (Sala Sporturilor, 9 martie) şi Galaţi (Sala Sporturilor "Dunărea", 10 martie).

Formaţiile heavy metal Accept, Sabaton şi Twilight Force concertează la Arenele Romane din Bucureşti, în cort încălzit, pe 11 martie, iar biletele au preţuri cuprinse între 95 şi 155 de lei.

Grupul Postmodern Jukebox, celebru pentru reinterpretări jazz şi soul ale unor hituri pop contemporane, revine în România, cu un concert care va avea loc la Sala Palatului din Bucureşti, pe 29 martie. Biletele au preţuri cuprinse între 120 şi 750 de lei.

Cantautorul italian Amedeo Minghi şi interpretul roman Gabriel Cotabiţă vor susţine anul viitor un concert comun pe scena Sălii Palatului, pe 4 aprilie. Preţul biletelor variază de la 80 la 240 de lei.

Trupa rock finlandeză Apocalyptica va susţine la Sala Palatului din Bucureşti, pe 6 aprilie, un concert inclus într-un turneu ce marchează împlinirea a 20 de ani de la lansarea albumului său de debut, "Plays Metallica by 4 cellos", pe care îl va interpreta integral, alături de coveruri ale pieselor "Battery", "Nothing Else Matters şi "Seek and Destroy". Biletele au preţuri pornind de la 89 de lei.

Orchestra Pink Martini revine la Sala Palatului din Bucureşti, pe 20 aprilie, cu un concert ce va îmbina influenţe variate, de la cuban-jazz şi muzică de cameră până la marşuri braziliene şi soundtrack de film noir. Biletele sunt disponibile la preţurile de 120 lei, 145 lei, 190 lei, 220 lei şi 280 lei.

Interpretul american de jazz Gregory Porter va concerta în premieră la Sala Palatului din Bucureşti, pe 24 aprilie, prilej cu care îşi va promova cel mai recent album al său, ”Take me to the Alley”, apărut în 2016. Biletele au fost puse în vânzare şi au preţuri cuprinse între 108 şi 198 de lei.

Cântăreaţa cubaneză Omara Portuondo, membră a grupului Buena Vista Social Club, deţinătoare a unui premiu Grammy şi ambasador artistic al ţării sale, va susţine un concert în România, la Sala Palatului din Bucureşti, pe 25 aprilie. Biletele au fost puse deja în vânzare, la preţuri cuprinse între 65 lei şi 300 lei.

Cântăreaţa italiană Gianna Nannini va reveni la Bucureşti după opt ani de la primul său spectacol în România, pe 27 aprilie, la Sala Palatului, unde artista va susţine un concert de trei ore în cadrul turneului intitulat ”History tour live”, în care va interpreta cele mai populare piese ale sale de pe toate cele 26 de albume pe care le-a lansat de-a lungul anilor. Biletele au preţuri împărţite în şase categorii, în funcţie de distanţa faţă de scenă - 95 lei, 120 lei, 175 lei, 200 lei, 225 lei şi 275 lei.

Grupul britanic Deep Purple va concerta, pe 13 mai, în parcarea complexului Romexpo din Bucureşti, în cadrul turneului “The Long Goodbye”, prin care va promova cel mai nou album, ”inFinite”. Biletele sunt puse în vânzare la preţuri de 130 de lei (gazon B), 190 de lei (gazon A), 270 de lei (golden Ring) şi 350 de lei (tribună).

Chitaristul american Al Di Meola va susţine un concert la Sala Palatului din Bucureşti pe 20 mai, în care va interpreta compoziţii noi şi piese marca ”Piazzolla & Lennon-McCartney” şi pentru care biletele au preţuri de la 59 la 629 de lei.

Tenorul italian Andrea Bocelli va reveni în România în vara anului 2017, cu două concerte ce vor avea loc în Piaţa Constituţiei din Bucureşti, pe 22 iunie, şi pe stadionul Cluj Arena din Cluj-Napoca, pe 25 iunie, unde va prezenta atât repertoriul său de operă, cât şi interpretări ale unor piese celebre aparţinând altor genuri muzicale. Biletele la concertul din Capoitală au preţuri pornind de la 250 la 950 de lei. Pentru concertul care va avea loc pe stadionul Cluj Arena, ele costă de la 145 la 675 de lei.

În zilele de 24 şi 25 iunie, la Arenele Romane, va avea loc festivalul Metalhead Meeting, iar primele nume anunţate sunt Sepultura, Behemoth şi Bucovina. Biletele au preţuri pornind de la 150 de lei.

Formaţia americană goth-rock Evanescence va concerta la Arenele Romane din Bucureşti pe 29 iunie, iar biletele la preţuri speciale - de la 140 la 250 de lei - au fost puse în vânzare.

Cea de-a 21-a ediţie a Gărâna Jazz Festival va avea loc între 6 şi 9 iulie, în Poiana Lupului din Munţii Semenic, judeţul Caraş-Severin, iar cu această ocazie va fi lansat, la Bucureşti, Timişoara si Cluj, un album care cuprinde 214 fotografii realizate de Horaţiu şi Mihai Şovăială.

Festivalul Electric Castle va avea loc în perioada 12 - 16 iulie, la Castelul Banffy (Cluj), iar abonamentele costă 499 de lei. ALT-J, Moderat, Architects şi Etherwood sunt câteva dintre numele anunţate până în prezent.

Formaţia Depeche Mode va concerta pe 23 iulie la Cluj-Napoca, în cadrul turneului European ”Global Spirit Tour”, care va începe în luna mai, la Stockholm. Biletele au preţuri curpinse între 117 şi 436,5 de lei, la care se adaugă comisionul de ticketing. Acesta va fi al treilea show pe care britanicii îl vor susţine în România, după ce primele două - 2006 şi 2013 - au avut loc la Bucureşti.

Festivalul Untold de la Cluj-Napoca va avea loc anul acesta între 3 şi 6 august, în timp ce Summer Well de pe domeniul Ştirbey va avea loc în perioada 12 - 13 august. Organizatorii nu au anunţat încă alte detalii.

Cea de-a 23-a ediţie a Festivalului ”George Enescu” va avea loc în perioada 2 - 24 septembrie 2017, iar între invitaţi se numără tenorul Jonas Kaufmann şi pianistul Lang Lang. Viitoarea ediţie a evenimentului va avea ca temă ”lumina” - care permite publicului să descopere perspective şi să găsească sensuri noi. În deschidere va fi prezentată opera ”Oedipe” a lui George Enescu, în interpretarea London Philharmonic Orchestra, sub bagheta dirijorului Vladimir Jurowski - director artistic al festivalului -, al cărui director multimedia este regizoarea Carmen Lidia Vidu. Peste 80 de evenimente şi mai multe de 3.000 de artişti vor face parte din evenimentul care se va desfăşura la Bucureşti şi în alte şapte oraşe din România - Iaşi, Braşov, Cluj-Napoca, Timişoara, Bacău, Ploieşti şi Sibiu.