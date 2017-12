Cultură

Fanfara Ciocârlia, primul headliner anunțat la Jazz in the Park 2018

de Ziua de Cluj, 07 decembrie 2017, 09:40

11 zile de muzică live cu trupe internaționale și românești: asta propune a șasea ediție a festivalului Jazz in the Park, care va avea loc la Cluj în 21 iunie-1 iulie 2018. Festivalul și-a anunțat primele trupe confirmate pentru ediția de anul viitor: Fanfare Ciocârlia, Moonlight Breakfast, A-C Leonte, JazzyBIT, Antal Gabor Trio.

Primul nume de răsunet anunțat pentru Jazz in the Park 2018 este Fanfare Ciocârlia, formația care a uimit publicul cu stilul ei balcanic, exuberant, dinamic și plin de viață.

Trupa a cântat la unele dintre cele mai renumite festivaluri de muzică din lume și a avut concerte aproape peste tot pe glob, de la Statele Unite ale Americii, Europa și Asia. Membrii fanfarei sunt considerați pionieri ai genurilor Balkan Brass și Balkan Beats, iar stilul lor unic le-a asigurat popularitatea pe plan internațional. Mai mult, albumul lor "Onwards To Mars" a fost premiat la Songlines Music Award drept cel mai bun album european lansat în 2017. În plus, Fanfare Ciocârlia a fost distinsă cu mai multe premii internaționale, iar muzica lor e coloana sonoră pentru mai multe producții cinematografice.

Concertul susținut de Fanfare Ciocârlia va avea loc duminică, 1 iulie, în Parcul Central din Cluj.

„Să faci line-up-ul la Jazz in the Park este deopotrivă provocator și amuzant. Am reușit în timp să ne consolidăm un stil, anume să aducem multe proiecte noi pentru piața din România, dar și multe experimente. Avem o mulțime de idei și pentru anul viitor fiindcă piața de jazz este foarte inovatoare. În 2018 vom acorda o atenție specială proiectelor românești de cea mai bună calitate, dar cu siguranță nu vor lipsi nume mari internaționale sau proiecte nemaivăzute în țară. Ne bucurăm că reușim să aducem Fanfare Ciocârlia. Este un proiect pe care mulți fani ni l-au cerut, iar trupa nu au cântat niciodată la Cluj într-un cadru atât de accesibil și deschis tuturor. Va fi o seară pe cinste", spune directorul festivalului, Alin Vaida.

Pe cine mai ascultăm în parc: Moonlight Breakfast, A-C Leonte, JazzyBIT, Antal Gabor Trio

O altă trupă confirmată pentru Jazz in the Park 2018 este Moonlight Breakfast, una dintre puținele formații românești care au reușit să se impună ca un nume important pentru scena muzicală din Europa. Stilul trupei este fresh, electro, beat, nu-Jazz și swing. Concertul lor va avea loc în Parcul Central din Cluj, în 30 iunie 2018.

La ediția de anul viitor va concerta în parc și A-C Leonte, trupă care semnează Reveries, un proiect care combină jazzul cu muzica electronică, psihedelică și experimentală într-un periplu sonor în care totul este posibil cu ajutorul armoniilor vocale, a texturilor electronice și a improvizațiilor colective. Ana-Cristina Leonte este una din cele mai importante cântărețe, compozitoare și conducătoare de formație din noua generație a muzicii românești și a câştigat numeroase premii la competiţii de jazz.

Trio-ul JazzyBIT aduce la festival o combinație energică de jazz și rock, presărată cu blues, latin și funk. Formația a obțininut premiul pentru debut al Fundației Muzza din București, a ajuns pe locul 9 în controversatul top al muzicii românești "Muzici și Faze" și a avut peste 100 de concerte atât în țară, cât și în străinătate. Concertul va avea loc în 30 iunie.

Prima zi de concerte din Parcul Central va fi deschisă joi, 28 iunie, de câștigătorii Concursului Jazz in the Park, Antal Gabor Trio. Anul acesta a apărut primul lor album, Whirl, care conține nouă creații proprii iar prestațiile trupei sunt reprezentate de improvizații vii, teme melodioase, elemente moderne de ritm și o ambianță variată.

11 zile de Jazz in the Park: 3 zile pe mal, 4 zile în parc, concerte în săli și în stradă

De la șapte zile, festivalul crește anul viitor la 11 zile de desfășurare. Astfel, Concursul Internațional Jazz in the Park va avea loc, pentru prima dată în weekend, de vineri și până duminică, în perioada 22-24 iunie 2018. Vor urma concerte pe bilete și reprezentații stradale, iar timp de patru zile, concertele vor avea loc pe scenele din Parcul Central, de joi, 28 iunie și până duminică, 1 iulie.

„A șasea ediție Jazz in the Park aduce schimbări bune în structura pe care deja o avem de trei ani. Festivalul va fi extins la 11 zile, din dorința de a nu mai suprapune acțiuni sau locații. Astfel, fiecare zi din festival va pune accentul pe un subiect anume. De asemenea, am adăugat o zi în plus la activitățile din Parcul Central. În rest, vom mai avea concerte pe bilete în sălile din Cluj, o zi dedicată artei stradale și concursul internațional de jazz pe Malul Someșului", afirmă Alin Vaida.

Jazz in the Park va avea loc în 21 iunie-1 iulie 2018 în Parcul Central din Cluj, pe Malul Someșului și în săli de concerte. Intrarea la evenimentele din spațiul public este liberă, pe bază de bilet neobligatoriu, iar pentru concertele din săli vor fi puse în vânzare abonamente.