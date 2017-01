Cultura

Festival de film independent, cu intrare gratis, la Cluj

de Ziua de Cluj, 09 ianuarie 2017, 16:21

37 de filme din 17 țări și un workshop. Acesta este rezumatul primei ediţii Best Film Awards, festival ce va avea loc în perioada 13 – 15 ianuarie la Cluj-Napoca, la Cinema Mărăşti şi Insomnia Cafe.

Aflată anul acesta la prima ediție, Best Film Awards este o competiție internațională de film independent, ce urmărește să facă cunoscute publicului cele mai bune producții cinematografice din mediul online. Înscris in circuitul internațional și pe platformele de film submissions, Best Film Awards este acreditat de una dintre cele mai mari platforme din domeniu - FilmFreeway.

Reunind filme ale regizorilor din întreaga lume, producători deja cunoscuți sau nume în curs de afirmare, festivalul oferă, prin întregul său concept, o alternativă în raport cu conținutul promovat în industria cinematografică comercială. Producțiile de scurt și lung metraj vor putea fi urmărite în cele trei zile de festival, într-un cadru intim și relaxat atât la Cinema Mărăști, cât și într-un spațiu neconvențional, la Insomnia Café.

Dintre cele peste 250 de proiecte înscrise, echipa de jurați formată din membri din România, Marea Britanie, Italia, Estonia și Mexic au selectat cele mai bune 37 de filme din următoarele categorii: music video, film documentar, ficțiune, experimental, romance, comedie, dramă și student film.

Best Film Awards organizează în cadrul evenimentului și un workshop de muzică de film susținut de ScoreKraft, singura companie de producție de muzică de film din România care are în portofoliu colaborări cu nume mari din industria filmului hollywoodian.

Accesul la evenimente este gratuit. Programul complet al festivalului AICI.