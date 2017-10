Cultură

Festivalul internațional de fotografie documentară revine la Cluj

de Ziua de Cluj, 03 octombrie 2017, 16:15

Cea de a doua ediție a singurului festivalul dedicat exclusiv fotografiei documentare din România revine la Cluj-Napoca în perioada 5 - 15 octombrie. Tema ediției din acest an este “Povești de acasă” - peste 50 de fotografi din România și din străinătate ne vor arăta, prin intermediul proiectelor fotografice de lungă durată, ce înseamnă acest “acasă” pentru fiecare dintre ei.

Locații cheie ale orașului vor fi animate prin intermediul unor expoziții, seri de proiecții, dezbateri și activități tematice alături de invitați speciali printre care fotografii: Andrei Becheru, Dorin Goian, Bogdan Dincă, Petruț Călinescu, Dragoș Lumpan, Magdalena Chodownik și Paula Market.

"Scopul nostru este de a aduce fotografia documentară cât mai aproape de publicul larg, fapt pentru care am ales ca tema ediției de anul acesta să fie una care să sensibilizeze și în același timp să stârnească dezbateri. Prin alegerea acestei teme sperăm să descoperim proiecte realizate în locuri familiare fotografului - din țara sa de origine sau dintr-o țară adoptivă, proiecte în care fotograful documentează subiecte într-o manieră sinceră și profundă. Anul trecut am reușit să demonstrăm că acest concept de fotografie documentară nu este unul rigid și non-comercial, din contră, apelează la o redare nedistorsionată a unei povești, apelează la filtrul subiectiv al fotografului care surprinde și redă propria sa realitate. Din fericire, publicul pasionat, și nu numai, a răspuns pozitiv inițiativei noastre, așadar continuarea acestui proiect a venit ca un pas firesc. Ce ne mai rămâne acum de spus e că vă așteptăm în perioada 5 - 15 octombrie să ne bucurăm de o nouă ediție In/Out Transylvania Photo Festival." - Călin Ilea, Festival Manager

Un element cheie al ediției de anul acesta a fost și sesiunea Open Call prin intermediul căreia fotografi din întreaga lume au fost invitați să își transpună "povestea de acasă" prin fotografie. Dintr-un total de 86 de proiecte din 21 de țări, juriul format din Daniella Zalcman (fotograf documentarist ce își desfășoară activitatea la Londra și New York, câștigătoare a bursei oferite de Centrul Pulitzer), Andrei Pungovski (fotojurnalist independent din București, colaborator al unor publicații precum: Monocle, The Guardian, Financial Times, New York Times, Süddeutsche Zeitung) și Cristian Lupșa (fondatorul şi editorul DoR - Decât o Revistă), a ales 33 de proiecte ce vor fi prezentate în cadrul festivalului.

Accesul publicului este liber la majoritatea expozițiilor și proiecțiilor din festival.