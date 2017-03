Cultura

Festivalul Jazz in the Park aduce trupe în premieră la Opera Maghiară

de Ziua de Cluj, 09 martie 2017, 10:29

Festivalul Jazz in the Park se extinde și dezvoltă din acest an o componentă pe bilete. Dhafer Youssef, Susana Baca și Barcelona Gypsy Balkan Orchestra sunt artiștii ce vor concerta la Opera Maghiară din Cluj.

Publicitate

De altfel, organizatorii festivalului au anunțat încă de anul trecut că pregătesc noi provocări muzicale pentru a-și răsplăti fanii care așteaptă să asculte cele mai mari nume ale jazzului contemporan.

„Dezvoltarea componentei pe bilete ne permite să aducem artiști mai mari, să atragem public mai numeros și să fim un reprezentant serios al țării în industria muzicii jazz. În plus, decizia de extindere a festivalului în mai multe zone din oraș este un moment important în viitorul și în structura Jazz in the Park", afirmă directorul festivalului, Alin Vaida.

Dhafer Youssef, avangardistul genurilor jazz și world music

Dhafer Youssef este un compozitor avangardist al genurilor jazz și world music, unul din principalii ambasadori ai muzicii cu influență arabă din lume. A fost premiat la BBC World Music Awards în 2003 și în 2006 și a vândut peste 50.000 de albume în toată lumea. A urcat pe scenele tuturor marilor festivaluri de jazz din lume - Montreux, North Sea Jazz, Oslo și Umbria - și a colaborat cu artiști precum Paolo Fresu, Omar Sosa sau Tigran Hamasyan.

„Misiunea noastră este ca în fiecare an să surprindem publicul cu artiști frumoși, buni, care merită ascultați, dar care au puțină expunere în România. Cele trei nume anunțate azi nu fac excepție. Colaborarea pe partea de booking artiști cu Twin Arts s-a dovedit a fi foarte benefică. Am primit de la ei multe sfaturi foarte bune. Primul sfat a fost legat de Dhafer Youssef, un artist mare pe care ei l-au adus de două ori la București și care deja are o comunitate de fani la noi în țară", afirmă directorul festivalului Jazz in the Park, Alin Vaida.

Dhafer va concerta în 27 iunie, pe scena Operei Maghiare, în cadrul Jazz in the Park.

Susana Baca, de la cultură la politică și două premii Latin Grammy

Susana Esther Baca de la Colina este cu siguranță unul din cei mai interesanți muzicieni care au participat până acum la Jazz in the Park. Originară din Peru, Susana este artist vocal și profesoară de muzică. A fost premiată cu Latin Grammy de două ori, în 2002 pentru cel mai bun album Folk și în 2011, pentru albumul anului. Implicarea în cultura peruviană a propulsat-o spre o carieră politică, iar în 2011 a fost numită Ministru al Culturii în Peru.

Susana Baca va concerta în 28 iunie, la Opera Maghiară din Cluj, în cadrul ediției a V-a a festivalului Jazz in the Park.

Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, nomazii muzicii Klezmer, Jazz Manouche și Rroma

Barcelona Gypsy Balkan Orchestra va deschide festivalul Jazz in the Park, în 26 iunie, la Opera Maghiară. Grupul vine pentru prima dată în România și e format din artiști din toate colțurile Europei: Serbia, Ucraina, Franța, Spania, Italia și Grecia.

Barcelona Gypsy Balkan Orchestra are multe influențe muzicale, în special Klezmer, Jazz Manouche și muzică tradițională Rroma. Ei se prezintă ca niște nomazi ai muzicii. În 2013 au publicat primul lor album, pe care l-au produs singuri, fără ajutorul niciunei case de discuri.

În 2015, au făcut o interpretare proprie a piesei „Djelem, Djelem", una din piesele de referință din cultura Rroma, care a strâns peste 4.500.000 vizualizări pe Youtube.

Biletele costă 110 lei la categoria I și 90 de lei la categoria a II-a, iar prețul abonamentului la cele 3 concerte este de 270, respectiv 220 lei.

Cum crește festivalul Jazz in the Park în 2017

Jazz in the Park se extinde și se dezvoltă anul acesta: va cuprinde tot orașul și crește pe trei priorități: muzical, ca mărime și ca impact în comunitate.

Seria de concerte pe bilete aduce nume importante ale industriei muzicale, conceptul Jazz in the Street va fi integrat în festival, iar arta va ieși în stradă prin zeci de reprezentații artistice în centrul orașului. În plus, vor avea loc petreceri tematice și activități de implicare în comunitate. La fel ca la edițiile trecute o parte importantă a festivalului va rămâne în Parcul Central și pe malul Someșului.