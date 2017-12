Cultură

Festivalurile Clujului în 2018

de Anca Muresan, 23 decembrie 2017, 13:51

Transilvania Film Festival, Untold, Electric Castle şi Jazz in the Park adună, an de an, sute de mii de turişti, din toate colţurile lumii, la Cluj-Napoca. Şi în 2018, pe scenele clujene vor urca artişti de talie internaţională, iar sălile de cinema vor primi vizita profesioniştilor cinematografiei moderne.

Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF) 2018 va avea loc între 25 mai și 3 iunie, iar primele zece titluri confirmate vin de la festivalurile de film de la Veneția și San Sebastian. Între acestea se numără pelicule precum Foxtrot, câștigător al Leului de Argint la Veneția, semnat de Samuel Maoz, regizorul filmului Lebanon (Leul de Aur la Veneția 2009) și membru al juriului TIFF în 2010; Love and Bullets / Ammore et malavita - un muzical original despre Mafia semnat de frații Maretti, documentarul-șoc Caniba, Life and Nothing More, câștigător al premiului FIPRESCI sau A Sort of Family, câștigătorul marelui premiu la Chicago și al premiului pentru cel mai bun scenariu la San Sebastian.

Peste 130.000 de persoane au participat la ediţia din 2017 a Fesivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF), eveniment ce a avut loc între 2 şi 11 iunie la Cluj-Napoca.

Filmul "Familia mea fericită/ My Happy Family", regizat de Nana Ekvtimishvili și Simon Gross, a câştigat Trofeul Transilvania 2017. Marele câştigător TIFF a fost ales cu unanimitate de voturi din partea juriului competiţiei format din Clotilde Courau (actriţă, Franţa), Elizabeth Karlsen (producător, Marea Britanie), Geoff Andrew (critic de film, Marea Britanie), Muhi Andras (producător,Ungaria) şi Marian Crişan (regizor, România).

Clujul a primit vizita celebrului Alain Delon, distins cu Premiul pentru întreaga carieră: ,,Am văzut 3.500 de oameni într-o piaţă. Nu sunt generalul de Gaulle, nu sunt preşedintele Republicii. Este impresionant. Mi-a făcut plăcere'', a spua acesta. În capitala Transilvaniei a revenit, după 10 ani, şi Armand Assante. „Clujul a crescut grozav de mult. La fel şi TIFF-ul. Când am fost prima dată, festivalul era foarte mic, dar acum s-a transformat într-unul de mare amploare. Cât despre oraş, se vede că cineva a investit serios. S-a extins mult. Nu ştiu detalii, dar văd cu ochii mei această schimbare şi cred că va continua să crească", a subliniat actorul, prezent la premiera mondială The Wanderers (r. Dragoș Buliga).

Numărul de evenimente sold out a înregistrat un nou record: pentru 27 de proiecții și evenimente speciale, biletele s-au epuizat rapid. Recordul absolut pentru o singură proiecție, în toată istoria festivalului, e deținut de Afacerea Pigot, proiectat în Piața Unirii în prezența lui Alain Delon, pentru care s-au vândut 3.312 bilete.

Deşi nu se ştiu numele artiştilor invitaţi la ediţia din 2018 a festivalului Untold,eveniment ce va avea loc între 2-5 august la Cluj-Napoca, deja au fost vândute peste 28.000 de bilete.

Peste 330.000 de persoane au participat la Untold 2017, eveniment ce a avut loc la Cluj-Napoca între 3 şi 6 august. Pe scena principală a festivalului au urcat cei mai buni DJ-i au lumii: Afrojack, Armin van Buuren, Axwell & Ingrosso, Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell, Martin Garrix sau Steve Aoki. Pentru acest lucru, festivalul clujean s-a ales cu o nominalizare, la categoria Best Major Festival (premiu pe care l-a şi câştigat în 2015), în cadrul European Festival Awards. Câştigătorii vor fi anunţaţi la începutul lui 2018.

În 2017, Untold a avut un buget de circa 10 milioane de euro. Un procent de 50% a fost asigurat din bilete, iar creşterea bugetului general a permis şi mărirea cu 50% a sumelor destinate onorariilor pentru artişti, numărul acestora ajungând în acest an la peste 200. Festivalul a avut 10 scene, cu două în plus faţă de ediţia din 2016.

Untold conduce în topul afacerilor din entertainment-ul românesc. Cea mai importantă companie din domeniul organizării de spectacole, concerte şi logistică de eveniment, în funcţie de cifra de afaceri, a devenit, în ultimii ani Untold SRL din Cluj, conform unui studiu realizat de KeysFin. Organizatorul festivalurilor Untold şi NeverSea a înregistrat în 2016 o cifră de afaceri de 34,2 milioane de lei şi un profit de 3,47 milioane de lei, ajungând la o cotă de 6,6% din piaţa de entertainment.

Electric Castle 2018 se va dăsfășura între 18 și 22 iulie, la Castelul Banffy din localitatea clujeană Bonțida, iar printre primii artişti confirmaţi se numără Damian Marley, câştigător a două premii Grammy şi fiul celebrul Bob Marley, London Grammar, Netsky, Valentino Khan, Wolf Alice . O seară specială la EC 2018 va fi dedicată pentru Hospitality Records, una dintre cele mai importante companii de înregistrări din zona de drum and bass. Electric Castle a fost nominalizat la categeroia Best Medium Sized Festival (a cincea nominalizare consecutivă), în cadrul European Festival Awards. Câştigătorii vor fi anunţaţi la începutul lui 2018.

Electric Castle 2017 a însemnat peste 160.000 de festivalieri, între 13 și 16 iulie 2017, pe domeniul Castelului Banffy din Cluj. Pe scena principală au urcat: TrentemØller , Franz Ferdinand, Deadmau5.

11 zile de muzică live cu trupe internaționale și românești: asta propune a șasea ediție a festivalului Jazz in the Park, care va avea loc la Cluj-Napoca în 21 iunie-1 iulie 2018. Festivalul și-a anunțat primele trupe confirmate pentru ediția de anul viitor: Fanfare Ciocârlia, Moonlight Breakfast, A-C Leonte, JazzyBIT, Antal Gabor Trio. Concursul Internațional Jazz in the Park va avea loc, pentru prima dată în weekend, de vineri și până duminică, în perioada 22-24 iunie 2018. Vor urma concerte pe bilete și reprezentații stradale, iar timp de patru zile, concertele vor avea loc pe scenele din Parcul Central, de joi, 28 iunie și până duminică, 1 iulie.

Peste 70.000 de persoane au participat la ediţia din 2017 Jazz in the Park, festival ce a avut loc între 26 iunie şi 2 iulie la Cluj-Napoca, în Parcul Central, pe malul Someşului, la Opera Maghiară şi la Pata Rât. Peste 200 de muzicieni din 15 țări au adus în oraşul de pe Someş cele mai actuale influențe și combinații ale jazzului cu alte stiluri, de la rock, funk până la electro. Amintim americanii de la Vintage Trouble, veniți pentru prima dată în România, avangardistul muzicii jazz Dhafer Youssef, unul dintre cei mai celebri percuționiști ai lumii, Jojo Mayer și trupa lui, Nerve, regina muzicii latino din Peru, Susana Baca, corul a cappella Viva Vox, Dario Rossi, trupele Mammal Hands, Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, Skalpel, Hidden Orchestra, Gauthier Toux Trio. O premieră a constat în amplasarea unei scene în cea mai defavorizată zonă a Clujului, lângă groapa de gunoi a orașului.

Intrarea la concertele din spații publice a fost liberă, cu bilet neobligatoriu pe care participanții îl puteau plăti dacă doreau să susțină Fondul Jazz in the Park. 13.500 de euro s-au strâns fondul menţionat, proiectele fiinanţate cu aceşti bani fiind: "Galerie de artă pe roți" - un tramvai colorat de artişti locali, Te Khelas Amen! - proiect de educație non-formală adresat copiilor și tinerilor din comunitatea Coastei - Pata Rât prin activități precum: vizite tematice, ateliere practice de pictură, cusut, meșteșuguri, activități și competiții sportive, Burse sportive - oferirea a patru burse sportive pentru tinerii din Pata Rât pe parcursul unui an şi Realizarea unui teren de joacă și sport la Pata Rât.