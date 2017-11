Cultură

Film turnat la Cluj, vineri pe marile ecrane

de Ziua de Cluj, 28 noiembrie 2017, 15:51

„Mariţa”, debutul în lungmetraj al lui Cristi Iftime, bazat pe un scurtmetraj realizat de regizor în timpul facultăţii, va avea premiera în cinematografele româneşti vineri.

Povestea filmului, cu Adrian Titieni şi Alexandru Potocean în rolurile principale, a pornit de la o secvenţă la care a asistat regizorul - el şi ea, divorţaţi de mai mult timp, se îndreaptă împreună din obişnuinţă spre maşina care a aparţinut cuplului. În jurul acestei idei ilustrate la finalul filmului, Cristi Iftime a construit „Mariţa".

Filmul îl are în centru pe Costi, care alege să îl viziteze, în ajunul Sărbătorilor, pe tatăl lui, Sandu. Împreună, cei doi ajung să se întâlnească cu restul familiei şi, după un drum lung, petrec o seară în care deapănă amintiri.

Lungmetrajul a fost filmat în ianuarie - februarie 2016, în Cluj-Napoca, Dej, Pasul Tihuţa şi Vatra Dornei. Repetiţiile au avut loc în Bucureşti, unde cei doi actori şi regizorul au mers cu maşina prin oraş, dar şi în fiecare dintre locaţiile de filmare.

Totul a pornit de la un scurtmetraj pe care Cristi Iftime l-a realizat în anul al II-lea de facultate (Regie, la UNATC). „L-am scris apoi dintr-o suflare, împreună cu soţia mea (Anca Buja, n.r.). Au fost mici ajustări, cizelări, dar a fost o singură variantă".

Pelicula lui Cristi Iftime a fost recompensată anul acesta cu premiul juriului FEDEORA pentru cel mai bun film din competiţia „East of the West" a Festivalului Internaţional de la Karlovy Vary şi cu trofeul Anonimul. În plus, lungmetrajul a fost prezentat în selecţiile oficiale ale mai multor festivaluri internaţionale. Cu o imagine semnată de Luchian Ciobanu, pelicula îi are în distribuţie şi pe Lucian Iftime, Victoria Cociaş, Andrei Huţuleac, Bogdan Dumitrache şi Ana Ciontea.

Scenariul este semnat de Anca Buja şi Cristi Iftime, montajul de Dragoş Apetri, designer de costume este Alexandra Alma Ungureanu, de machiaj s-a ocupat Maria Andreescu, scenografia aparţine Mălinei Ionescu, iar sunetul lui Dan-Ştefan Rucăreanu, Alexandru Dumitru şi Florin Tăbăcaru. Producători sunt Ada Solomon şi Radu Stancu.