Filmele de Cannes ajung la Cluj

de Ziua de Cluj, 06 octombrie 2017, 16:02

Les Films de Cannes à Cluj-Napoca se desfăşoară în perioada 13 - 15 octombrie 2017 şi aduce la Cluj o parte din cele mai așteptate filme ale anului.

Biletele pentru cea de-a doua ediţie a Les Films de Cannes à Cluj-Napoca au fost puse în vânzare la Cinema Victoria. Preţul unui bilet este 15 lei, iar un abonament care permite accesul la trei proiecţii costă 39 lei.

În prima zi, pe 13 octombrie, va fi organizată o proiecţie aniversară a filmului „4 luni, 3 săptămâni, 2 zile", singurul film românesc premiat cu Palme d'Or, în 2007. Proiecţia este organizată la celebrarea a 10 zece ani de la acest premiu şi va fi introdusă de criticul de film Doru Pop. În aceeaşi zi, publicul din Cluj va avea ocazia să discute cu renumitul regizor maghiar Béla Tarr, la finalul proiecţiei „The Turin Horse".

În cadrul celei de-a doua ediţii Les Films de Cannes à Cluj-Napoca vor putea fi umărite filmele „A Gentle Creature" de Sergei Loznitsa și „Jupiter's Moon" al regizorului maghiar Kornél Mundruczó, ambele prezentate în competiția oficială a festivalului de la Cannes. Loznitza (In the Fog, Maidan) spune despre drama A Gentle Creature că nu are multe în comun cu nuvela omonimă a lui Dostoievski în afară de titlu și numele personajului principal, interpretat de Vasilina Makovtseva, o femeie care pornește într-o căutare oarbă după răspunsuri și dreptate, după ce îi este returnat un pachet trimisă către soțul ei aflat în închisoare într-o regiune îndepărtată a Rusiei. Pe de altă parte, titlul filmului regizat Kornél Mundruczó este inspirat din una din lunile planetei Jupiter, descoperită de Galileo, Europa. Povestea emigrantului Aryan împușcat în momentul în care încerca să treacă granița și care acum poate să leviteze în voie, vine pe fondul crizei europene a refugiaților și este un film în care Mundruczó (White God, 2014) „atinge granițele genurilor science fiction și fantasy ", după cum scrie The Guardian.

„120 Battements par minute" cunoscut și ca BPM, realizat de regizorul francez de origine marocană Robin Campillo, este câștigătorul Grand Prix-ului de anul acesta, Campillo fiind ovaționat la Cannes minute întregi după anunțul acordării premiului. Drama inspirată din lupta grupului activist Act-Up Paris împotriva indiferenței generale în fața victimelor provocate de virusul SIDA în Franța anilor 90, este și propunerea Franței la Oscarul pentrui cel mai bun film străin. Filmul a fost vândut în apropae 40 de țări, iar în România va fi proiectat în premieră la Les Films de Cannes a Bucarest, urmând să fie distribuit în cinematografe de Voodo Films.

Comparat de The Times cu Taxi Driver al lui Martin Scorsese - This is the Taxi Driver for a new century - „You Were Never Really Here", de Lynne Ramsay a fost recompensat la Cannes atât cu Premiul pentru scenariu, cât și cu cel pentru interpretare masculină, primit de Joaquin Phoenix. Într-un rol care amintește de Travis Bickle interpretat de Robert De Niro în povestea lui Martin Scorsese, Phoenix este un fost agent FBI, taciturn și brutal, care încearcă să o recupereze pe Nina (Ekaterina Samsonov) fiica adolescentă a unui politician, aparent răpită, folosindu-se de arma lui preferată, un ciocan. Produs de Why Not Productions, filmul va avea premiera în Franța pe 8 noiembrie iar în România este distribuit de Voodoo Films.

Despre „Good Time", cel de-al cincilea lungmetraj semnat de Josh și Ben Safdie, INDIEwire scria că „Nu există, pur și simplu, alți regizori capabili să genereze comedie și suspans în același timp și la un asemenea nivel". Filmul a fost în competiție la Cannes 2017. În România filmul este distribuit de Voodoo Films. În competiţie la Cannes, în 2016, a fost şi filmul „Paterson", de Jim Jarmusch, care ajunge la Cluj-Napoca în cadrul celei de-a doua ediţii Les Films de Cannes.