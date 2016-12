Cultura

Filmul cu şapte nominalizări la Globul de Aur, proiectat în avanpremieră la Cluj

de Ziua de Cluj, 21 decembrie 2016, 14:45

În prag de Crăciun, clujenii au parte de o seară specială la Cinemateca TIFF, o explozie de muzică, dans și culori. Pe 22 decembrie, de la ora 20.00, în avanpremieră, va fi proiectat musicalul La La Land, regizat de Damien Chazelle (Whiplash), cu Ryan Gosling și Emma Stone, la Cinema Victoria.

Considerat unul dintre favoriții Oscarurilor de anul acesta, La La Land a avut premiera la Festivalul de la Veneția, unde a primit cronici extraordinare.

The New York Times scrie că filmul intră în topul celor mai bune musicaluri din istoria cinematografiei.

În inima Los Angeles-ului, o actriță aspirantă (Emma Stone) le servește cafele starurilor între audiții pentru roluri, în timp ce un tânăr muzician de jazz (Ryan Gosling) cântă în baruri prăfuite ca să facă rost de câțiva bani. Cei doi se îndrăgostesc, dar iubirea lor e pusă la încercare de succesul la care au visat atât de mult.

„Dacă e să te îndrăgostești de-a binelea de îndrăznețul și superbul film al lui Damien Chazelle, La La Land, probabil se va întâmpla la prima vedere. Nu prea există nimic comparabil cu secvența din deschidere" - The Hollywood Reporter

Bonus: Un film aparte în istoria musicalurilor: Les Parapluies de Cherbourg, cu Catherine Deneuve.

De la 18.00, va rula pe ecran mare un clasic al genului, premiat cu Palme d'Or în 1964 - Umbrelele din Cherbourg/ Les Parapluies de Cherbourg (r. Jacques Demy).

Fermecător și ingenios, filmul care i-a adus tinerei Catherine Deneuve notorietatea este un musical cu totul aparte în istoria cinematografiei - nu are scene coregrafiate de dans, dar este cântat în întregime de actori. În mod excepțional, nu a generat un curent în cinema, deși a fost un succes imens de critică și de box office. Una dintre melodiile compuse pentru film a primit o variantă în limba engleză, „I Will Wait For Youˮ, și a devenit celebră, fiind preluată de muzicieni ca Frank Sinatra, Louis Armstrong, Nana Mouskouri sau Liza Minnelli.

Prețul unui bilet este 10 lei.