Cultură

Filmul despre banditul din Ardeal care a jefuit 27 de bănci, prezentat la Cluj

de Ziua de Cluj, 24 decembrie 2017, 15:38

.„Banditul Whiskey”/ "The Whiskey Robber", povestea adevărată a banditului plecat din România care a jefuit 27 de bănci în Ungaria, strângând peste o jumătate de milion de dolari, va intra pe marile noastre ecrane pe 26 ianuarie.



Attila Ambrus/ banditul Whiskey devenea un erou popular la sfârșitul anilor 1980 și începutul anilor 1990 tocmai pentru că reușea să facă de râs autoritățile comuniste. Filmul va fi distribuit de Taylor Projects în rețeaua Cinema City din București și din țară, inclusiv în Cluj-Napoca.

"The Whiskey Robber" este scris și regizat de Nimrod Antal (Predators, Metallica Through the Never), care a muncit timp de trei ani la scenariu, consultându-l în permanență pe realul „Whiskey Man”, Attila Ambrus, acum un om liber, mic întreprinzător.

Născut în România, unde are o copilărie grea, fiind orfan de mamă și abandonat de tată, emigrează în Ungaria. Ambrus devine un Robin Hood, un veritabil erou popular: era spărgător de bănci, cu numeroase jafuri armate la activ, păcălind în permanență autoritățile, dar nu făcea niciodată vărsare de sânge. În plus, prins - la un moment dat - pentru interogatoriu, are o evadare spectaculoasă şi fără precedent din sediul poliţiei. Înainte de fiecare jaf bea câte un pahar de whiskey, pentru a-și face curaj, de unde și supranumele său.

Filmul s-a lansat pe 22 noiembrie 2017 în Ungaria, unde a fost un hit de box office, aducând în primul weekend peste 65.000 de spectatori în cinematografe și surclasând blockbusterul american "Justice League". În 18 decembrie 230.000 de spectatori au văzut filmul în Ungaria, un record absolut. Costurile de producție ale "The Whiskey Robber" s-au ridicat la 4 milioane de dolari.

Ambrus a fost un spărgător de bănci legendar, în Ungaria anilor 1990. Provenit din Ardeal, a crescut în România comunistă, guvernată de Nicolae Ceaușescu, iar lipsa de perspective din această țară l-a determinat să fugă peste graniță în căutarea unui viitor mai bun.

Experiențele definitorii ale vieții sale timpurii au fost marcate de câteva traume, precum o căsnicie distrusă, lipsa iubirii, dezamăgiri, singurătatea continuă și excluderea socială. Devenit adult, multe dintre aceste probleme au continuat - numai că totul se desfășoară acum în Ungaria. Ambrus s-a confruntat în curând cu faptul că nu contezi decât dacă ai bani. Iar el nu avea.

El voia mai mult; el a vrut să fie special și să se distingă, în cadrul comunității sale. Avea o inimă mare; încă din copilărie, dorința sa cea mai ardentă a fost de a da, iar acest sentiment a rămas neschimbat în Ungaria. Însă, pentru a satisface această dorință, avea nevoie de bani - mulți bani.

Filmul urmărește progresul unui lup singuratic, folosind arhetipurile clasice de western ale celui fără de lege și ale omului legii. Banditul Whiskey nu a vrut niciodată să fie un erou, deși mass-media l-a transformat într-unul. Celebritatea sa a depășit granițele când a evadat din închisoare. Întreaga țară ținea cu el: în sfârșit cineva care a reușit să facă de râs autoritățile comuniste.