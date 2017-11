Cultură

Fost jurat TIFF, Sebastían Lelio vine cu un nou film în cinema-urile româneşti

de Ziua de Cluj, 28 noiembrie 2017, 16:03

După „Gloria”, Sebastían Lelio revine cu „O femeie fantastică”, un film care spune povestea unei persoane transexuale, o poveste mai aproape de realitatea contemporană decât oricare alta de pe marile ecrane. Lungmetrajul va ajunge în cinematografele din România începând cu 8 decembrie.

Marina (Daniela Vega) este o tânără chelneriţă şi cântăreaţă aspirantă. E îndrăgostită de Orlando

(Francisco Reyes), un bărbat cu două decenii mai în vârstă. Orlando moare pe neaşteptate şi, în

loc să-şi plângă iubitul, Marina trebuie să înfrunte suspiciuni. Familia lui nu are încredere în ea. O

poliţistă investighează dacă nu cumva a fost implicată în moartea lui Orlando. Fosta lui soţie îi

interzice să vină la înmormântare. Marina este o femeie transexuală şi pentru rudele lui Orlando

identitatea ei sexuală este o aberaţie, o perversiune. Marina trebuie să lupte pentru a putea fi ea însăşi.

Pe cât de plin de elemente psihologice și sociale este acest pe film, pe atât de mult este presărat și cu momente melodramatice, pline de culori strălucitoare și umbre emoționale. Lelio folosește o gamă bogată de dispozitive vizuale și sonice pentru a scoate în evidență viața privată a unei femei care este prea ușor ignorată de societatea patriarhală de masă. Directorul de imagine Benjamín Echazarreta o prezintă pe Marina într-o serie de tablouri inedite, variind de la naturalismul curat până la artificiul fumător, diferitele imagini reflectând nu doar identitatea ei divizată în ochiul publicului, ci și felul în care se vede pe sine.

"Este un film fantastic. Daniela Vega, actrița, este fantastică în film. Puteți să mă citați oriunde, cu semne de exclamare dacă trebuie. Munca mea aici este terminată. Ok, nu chiar. "O femeie

fantastică" este o poveste directă despre auto-afirmare și sfidare, și un studiu complex al nuanțelor identității" declară A. O. Scott în cronica sa de pe The New York Times.

După premiera din cadrul Festivalului Internațional de Film de la Berlin, filmul „O femeie fantastică" a câștigat imediat o mare parte din public pentru modul sincer și brutal prin care expune o realitate greu de recunoscut. Prezența în cadrul competiției festivalului de la Berlin a fost recompensată cu trei premii - "Mențiunea specială a Juriului Ecumenic", "Cel mai Bun Scenariu" și "Cel mai Bun Lungmetraj". Aceste distincții au fost completate cu un premiu în cadrul Festivalului Internațional de Film de la San Sebastán ("Cel mai Bun Film Latino American").