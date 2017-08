Cultură

Furnicile de la Untold

de Ziua de Cluj, 06 august 2017, 16:42

(preluare Facebook, Stelian Feurdean: „Un taximetrist la Untold-Ziua 3)

Publicitate

"Dupa un somn cat de cat odihnitor (caldura ne zapaceste pe toti) incerc sa ma ridic din pat. ma uit la ceas , doamne ce matinal sunt (ora 14 ) . In aceste zile Clujul are alt fus orar. Incepe ziua 3 , poate cea mai asteptata zi , vine Armin.

Pentru cei care nu agreeaza acest festival o sa incerc sa explic ce inseamna acest "vine Armin" , pentru pensionari e ceva de genul "am vazut postasul , la blocul vecin , deci sigur aduce pensiile, azi, si la noi" , pentru cei de la Clujul Civic e ceva de genul "victorie , au pus placute bilingve, la intrarea in oras" (...)

Parere personala , si daca muta Untold pe camp , tot o sa se gaseasca un grup care sa spuna ca deranjeaza greierii. Am citit miile de mesaje primite , va multumesc, tuturor , chiar si celor care ma critica , eu va iubesc , pe toti , "Nespus".

Dar sa revenim la ale noastre. de trei zile am senzatia ca zilnic e Sambata , azi am dreptate :))) , e Sambata. Dupa ritualurile zilnice (cafeaua , pupatul sotiei , multumesc Ioana ca ma suporti :)) , dushul si evident imbracatul) ma pun in miscare. in masina cuptor , pornesc clima si stau vreo 15 minute sa scada temperatura din masina sub cea de fierbere. Prima imagine , 2 tineri imbracati ca niste centurioni romani , iata ca si centurionii merg la Untold , un tanar cu coroana de pene , ca un sef de trib indian , e frumos sa vezi cat de creativi si inventivi sunt oamenii. fata de ieri parca e alt aer , parca se simte vibratia si energia renaste. Aceleasi ritual , toate drumurile duc la Untold , dar parca sunt mai multi oameni ca niciodata. Fiecare continent si-a trimis reprezentantii , si pe scena , si in public.

Urca un domn , cu o fetita de 2 ani , directia Untold , cand vezi diversitatea de varste ai senzatia ca e mitingul din februarie , cand erau parintii cu copiii in brate, si foarte interesant , cam aceleasi categorii de oameni , deschisi , visatori , cu spirit tanar , care iubesc viata. Am intalnit persoane care nu aveau bilete la festival , nu iubeau acest gen de muzica , dar erau acolo pentru atmosfera , Untold are ceva magic , trebuie sa fii rau intentionat si carcotas profesionist , ca sa nu vezi asta.

Daca ai calcat in aceea zona nu ai cum sa nu vibrezi. Cursele se inmultesc spre miezul noptii , e firesc , mai e putin si vine El , Armin , cred ca domnul Emil Boc ar trebui sa ii faca viza de flotant la Cluj , ca deja e de-al nostru , "Orchestra Armin de la Cluj". Ora 3 , incepe nebunia , din stadion se ridica un glas imens , zeci de mii de oameni striga Armin , Armin.....

Ma intrebam oare ce o fi in sufletul lui , oricat esti de mare , e imposibil sa nu te copleseasca o astfel de atmosfera , e om si el. Luat de val am uitat de foame , abia cand am ajuns acasa am realizat ca nu mancasem nimic de la amiaza. A fost o noapte magica , Clujul e magic , pe vremuri cand spuneai Ursus , spuneai Cluj , acum cand spui Cluj , spui Untold.

Peste mari si tari se vorbeste despre Romania , tara aia de langa Cluj. Vad imaginea cu Armin in genunchi , in fata spectatorilor , gestul asta spune tot despre ce inseamna Untold si lumea lui magica. Noi , la fel , furnicile din jurul arenei , parte din furnicarul de dute-vino , preiei , duci clientul acasa si repede inapoi la Arena , cred ca daca las masina cu motorul pornit , si merg pana la magazin , o gasesc la Cluj Arena , a invatat drumul.

Ne vedem si diseara , pentru ultima noapte magica , din acest an , tot acolo , la Untold , casa bucuriei.

Cu drag , acelasi Stelian , transportatorul de fericire. Taximetrist de Cluj".