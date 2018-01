Cultură

Grimus lansează piesa “Carelessly”, cu un actor al Teatrului Naţional din Cluj în distribuţie VIDEO

de Ziua de Cluj, 22 ianuarie 2018, 16:03

2018 înseamnă un nou început pentru clujenii de la Grimus. “Carelessly” marcheaza startul într-o noua aventură numita "Unmanageable Species", cel de-al patrulea album al trupei din Cluj-Napoca.

După "Panikon", "Egretta" şi "Emergence", anul acesta aduce pentru cei şase clujeni un album integral în limba engleză, înregistrat în Nurnberg, la Ghost City Recordings Studio A, mixat la Berlin şi masterizat în Hamburg.

Despre primul single, Vali Răuca, textierul şi chitaristul trupei, spune că "Deşi are un tempo lent, Carelessly este una dintre cele mai învolburate piese Grimus scrise vreodată. E singurul sunet care poate fi auzit la nesfârşit în liniştea nefirească din ochiul unei tornade".

Pe 2 ianuarie, trupa a filmat videoclipul pentru noul single, în Cluj. Regia este semnată de Iustin-Andrei Surpănelu, cel cu care Grimus a colaborat şi pentru "Fregate", iar în clip joacă Ada Lupu (actriţă la Teatrul National din Iaşi) şi Cristian Grosu (actor la Teatrul Naţional din Cluj).

"Dragostea şi ura sunt cumva aliniate, energia pe care o emană fiecare dintre aceste trăiri este la fel de puternică. Miza a fost să obţin o atmosferă tensionată şi anxioasă, cea pe care am simţit-o atunci când am ascultat piesa şi am citit versurile lui Vali.

Am ales să lucrez cu doi artişti tineri, despre care am simţit că pot transpune trăirile din versurile piesei; amândoi sunt foarte expresivi şi cumva am regăsit nebunia de care aveam nevoie în ochii lor", a declarat regizorul videoclipului, Iustin Surpanelu.

După o lună petrecută în Germania, acolo unde trupa s-a refugiat pentru a compune şi înregistra cel de-al patrulea material discografic, "Unmanageable Species" va fi disponibil pentru fanii trupei, în format fizic si digital, din 23 februarie.