Cultură

InClujiune: sectorul cultural îi întâmpină pe noii studenți

de Ziua de Cluj, 02 octombrie 2017, 10:39

Prima ediție a InClujiunii, un proiect prin care instituțiile și organizațiile membre ale Centrului Cultural Clujean se unesc pentru a-i întâmpina pe noii studenți ai Clujului, are loc în perioada 5-8 octombrie în campusul Hasdeu, pe strada Mihail Kogălniceanu și în curțile interioare ale Universității Babeș-Bolyai.

„Misiunea InClujiunii este de a celebra Clujul Universitar aducând studenții în prim-planul orașului. Patru universități ale Clujului și aproape treizeci de organizații membre sau colaboratoare ale CCC pornesc acest proiect în acest an, reușind să se completeze într-un program cu concerte, spectacole, ateliere și tururi ghidate, toate cu misiunea de a spune bun venit în Cluj celor mai noi clujeni.

Pe termen mediu, ne dorim ca InClujiunea să devină o platformă care să îi adune și activeze pe alumnii Universităților clujene într-o serie de evenimente și proiecte comune de-a lungul anului. În această toamnă facem primul pas în această direcție", declară Ștefan Teișanu, directorul Centrului Cultural Clujean.

Programul evenimentului cuprinde trei secțiuni: Clujul în Campus, Clujul Studențesc și Descoperă Clujul. Secțiunea Clujul în Campus (5-6 octombrie) aduce în Hasdeu, campusul care reunește studenți ai celor mai multe universități din oraș, întâlniri cu Opera Națională Română, TIFF, Filarmonica Transilvania, Festivalul Internațional de Carte Transilvania și Institutul Francez, precum și o serie de tururi ghidate organizate de Cluj Guided Tours.

Activități de zi și standuri de prezentare ale unora dintre cele mai importante organizații culturale ale Clujului îi așteaptă pe studenți în zona special amenajată în inima campusului Hașdeu, iar serile sunt dedicate concertelor și proiecțiilor de film.

Secțiunea Clujul Studențesc (7-8 octombrie) deschide centrul orașului pentru cei mai noi locuitori ai săi, studenții din anul întâi. Strada Mihail Kogălniceanu devine pietonală și găzduiește concerte Vița de Vie, Moonlight Breakfast, Alexandrina și Robin and the Backstabbers, precum și standuri oferite de Street Food Festival, plus alte activități de zi.

Universitatea Babeș-Bolyai își deschide curtea interioară pentru toți clujenii interesați să o descopere. Curtea găzduiește târgul organizațiilor culturale ale Clujului, în cadrul căruia cei mai importanți operatori culturali ai orașului își prezintă oferta culturală și programele de formare și voluntariat pentru publicul larg.

5 octombrie - Campus Universitar Hasdeu

15:00-18:00 - Tururi ghidate - Cluj Guided Tours, Plecare de la Casa de Cultură a Studenților

16:00-17:00 - French Speak Dating avec Pierre et Noemi - Institut Français

17:00 - 18:00 - Întâlnire cu Corina Oproae (Spania) - Festivalul Internațional de Carte Transilvania

18:30-19:15 - Concert Ad Libitum Voices - Opera Națională Română

19:30-20:15 - Cvintet de suflători - Filarmonica de Stat Transilvania

20:30-22:00 - Proiecție de film, „Planeta Petrila" - Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF)

12:00-22:00 - Standuri: Centrul Cultural Clujean, Street Food Festival, Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai, Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai, Selfie à Paris, Institut Français, Fabrica de Pensule, Teatrul Zug și Reactor, Cercul Întreg

6 octombrie - Campus Universitar Hasdeu

15:00-18:00 - Tururi ghidate - Cluj Guided Tours, plecare de la Casa de Cultură a Studenților

16:00-17:00 - French Speak Dating avec Pierre et Noemi - Institut Français

17:00-18:00 - Întâlnire cu Petr Borkovec (Cehia) și Mircea Dan Duță (România) - Festivalul Internațional de Carte Transilvania

18:15-19:35 - Spectacolul de teatru „Ziua în care papucii mei şi-au înghițit limba" - Reactor de creație și experiment

19:45-20:45 - Concert Infusion - Jazz in the Park

21:00-22:00 - Concert The Kryptonite Sparks

12:00-22:00 - Standuri: Centrul Cultural Clujean, Streed Food Festival, Consiliul Studenților din Universitatea Babeș - Bolyai, Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai, Fabrica de Pensule, Teatrul Zug și Reactor de Creație și Experiment, Cercul Întreg, Institut Français

7 octombrie - Strada Mihail Kogălniceanu (în fața rectoratului UBB)

10:00-23:00 - Standuri: Street Food Festival

13:00-15:00 - Tururi ghidate - Festivalul In/Out Transylvania Photo Festival

15:00-18:00 - Tururi ghidate - Cluj Guided Tours, plecare: Târgul InClujiunii (Curtea Rectoratului UBB)

16:00-18:00 - Treasure Hunt - OSUBB

18:15-19:00 - Concert Straight from the Bottle

19:15-20:30 - Concert Robin and The Backstabbers

20:30-22:00 - Concert Moonlight Breakfast

8 octombrie - Strada Mihail Kogălniceanu (în fața rectoratului UBB)

10:00-23:00 - Standuri: Street Food Festival

13:00-15:00 - Tururi ghidate - Festivalul In/Out Transylvania Photo Festival

15:00-18:00 - Tururi ghidate - Cluj Guided Tours, Plecare: Cetățuie (la cruce)

18:15-19:00 - Concert Quantum Drive

19:15-20:30 - Concert Alexandrina

20:30-22:00 - Concert Vița de Vie