Cultură

Invitaţie inedită la citit! Mii de cărţi împărţite gratuit clujenilor

de Ziua de Cluj, 02 octombrie 2017, 11:23

Mii de cărți, majoritatea creații ale unor autori clujeni, au fost lăsate "la întâmplare", duminică, pe stradă, bănci, sau mașini prin tot orașul Cluj-Napoca, organizatorii festivalului Internațional de Carte Transilvania dorind să transmită astfel nu doar o invitație la eveniment, ci și un îndemn la citit.

Potrivit directorului FICT, Vasile George Dâncu, acțiunea "Cărți în dar pentru clujeni" a avut ca scop deschiderea apetitului pentru lectură.

"Am dorit prin acest gest să dăm viață orașului, dăruind o carte împachetată și mesajul "De carte nu scapi". (...) Am dorit și să semnalăm că un popor care nu citește nu are viziune să construiască ceva în istorie', a spus Vasile Dâncu, citat de agerpres.ro.

Voluntarii FICT au împărțit, astfel, 3.000 de pachete cu cărți, pe care locuitorii orașului Cluj-Napoca, dintre care cel puțin un sfert sunt studenți la una dintre cele șase universități de stat la care se mai adaugă câteva private, le pot lua acasă și să le citească.

Pachetele conțin o carte de beletristică sau din zona științelor umaniste editate de editura coordonată de Vasile Dâncu. Acesta a precizat că a invitat de multe ori și alte edituri să i se alăture în această acțiune care este un preambul al festivalului ce se va deschide în 3 octombrie, însă demersul său a rămas fără un rezultat concret. Vasile Dâncu pune acest răspuns și pe seama dificultăților financiare cu care se confruntă în general editorii de carte din România.

Evenimentul este premergător "Marșului Lecturii", care va avea loc marți la ora 13,00, când cei care doresc să participe la marșul care este premergător deschiderii oficiale a FICT sunt așteptați, cu o carte în mână, în fața statuii corifeilor Școlii Ardelene din fața Universității Babeș-Bolyai. Cei adunați astfel vor porni în marș, până în Piața Unirii, unde se află montate corturile FICT care vor adăposti standuri ale editorilor de carte din toată țara.