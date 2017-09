Cultură

Istoricul maghiar Maria Berényi, invitat de onoare la Festivalul Internațional de Carte Transilvania

de Ziua de Cluj, 01 septembrie 2017, 11:12

Doctor în istorie al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca din 2001, Maria Berényi conduce Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria, cu sediul la Gyula.

Istoricul maghiar este invitată de onoare la cea de-a cincea ediție a Festivalului Internațional de Carte Transilvania se va desfășura în perioada 3-8 octombrie 2017 în Piața Unirii din Cluj-Napoca.

Maria Berényi a absolvit Facultatea de Filologie a Universității „Eötvös Loránd" din Budapesta (1983) şi este doctor în filologie al aceleiași universități (1986), iar din 2001, şi doctor în istorie al Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (2001).

Din anul 1993 conduce Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria, cu sediul la Gyula.

Maria Berényi a publicat cărți despre istoria și cultura românilor din Ungaria: „Aspecte naţional-culturale din istoricul românilor din Ungaria. 1785-1918" (1990), „Românii din Ungaria de azi în presa română din Transilvania şi Ungaria secolului al XIX-lea. 1821-1918. Documente" (1994), „Istoria Fundaţiei Gojdu. 1870-1952 / A Gozsdu Alapítvány története. 1870-1952" (1995), „Cultură românească la Budapesta în secolul al XIX-lea" (2000), „Viaţa şi activitatea lui Emanuil Gojdu. 1802-1870 (2002), Moştenirea lui Gojdu în oglinda presei române şi maghiare. 1995-2005 / Gozsdu öröksége a román és a magyar sajtó tükrében. 1995-2005" (2005), „Poveştile caselor. Români în Buda şi în Pesta / Tales of houses. Romanians in Buda and Pest / Mesélő házak. Románok Budán és Pesten" (2011, 2013), „Personalităţi marcante în istoria şi cultura românilor din Ungaria. Secolul XIX" (2013).