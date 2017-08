Cultură

Jazz în inima Apusenilor

de Ziua de Cluj, 24 august 2017, 11:14

Cea de-a doua ediție a Smida Jazz Festival, eveniment internațional open-air dedicat jazz-ului contemporan, va avea loc între 25 și 27 august 2017, în inima Parcului Natural Apuseni

Publicitate

Pe parcursul celor trei zile vor fi organizate diverse activități educative și recreative, urmând ca odată cu lăsarea serii festivalierii să ia parte la cele 9 concerte susținute de: GoGo Penguin -Marea Britanie (pentru prima oară în România), Bugge Wesseltoft's New Conception of Jazz -Norvegia și Tingvall Trio - Germania, formațiile străine Eric Vloeimans' Gatecrash (în premieră în România) - Olanda, The Kandinsky Effect (în premieră în România) - Franța, Sickpicnic - Ungaria, Iordache, JazzyBIT și Trompetre - România.

"Smida Jazz Festival este un proiect cultural unic în România și în Europa de Est, care își propune să susțină jazzul contemporan și abordările inovatoare în acest gen muzical. Totodată, țintește să contribuie activ la dezvoltarea regiunii Transilvaniei, prin promovarea Parcului Natural Apuseni, locul de desfășurare. Astfel, festivalul se adresează tuturor consumatorilor de cultură, muzică live și natură", spun reprezentanţii Asociației Transylvanian Cultural Development, organizatorii festivalului.

Smida (Beliș, Cluj) se află la 90 de kilometri asfaltați de Cluj-Napoca și 130 de Oradea, accesul făcându-se din drumul european E60, prin Huedin (pe traseul Răchițele, Doda Pilii și Smida). Zona dedicată festivalului, la 1.100 de metri altitudine, va avea: parcare, food court, baruri, camping cu toate facilitățile necesare (dușuri, toalete, spălătoare, electricitate, pază ș.a.) și vor fi puse la dispoziție mijloace de transport în comun dinspre Cluj-Napoca spre Smida și invers.

Festivalul se află la cea de-a doua ediție, în 2016 având loc ediția-pilot, ce a adunat, pe parcursul celor două zile, 3.000 de persoane. În timpul zilei, acestea au luat parte la activități în aer liber, iar pe parcursul serii au participat la concertele susținute de Ilhan Ersahin's Istanbul Sessions - Suedia-Turcia, Studnitzky Quartett - Germania, Loop Doctors - Ungaria, Uptake Quartet - Franța, Sebastian Spanache Trio, Arcuș Trio, Exit Oz și Essential Notes - România.

Abonamentul costă 99 de lei, iar biletul pe zi 45 de lei.