Johann Strauss Ensemble revine la Cluj

de Ziua de Cluj, 24 octombrie 2017, 11:42

În luna decembrie, orchestra Johann Strauss Ensemble și maestrul dirijor Russel McGregor revin în România cu un program muzical antrenant intitulat ”Best of Vienna”.

Începând din data de 12 decembrie, interpretarea plină virtuozitate a orchestrei Johann Strauss Ensemble, va aduce magia Crăciunului vienez mai aproape de români pe scenele sălilor de spectacole din București, Sibiu, Cluj-Napoca, Arad, Târgu-Mureș, Bistrița și Brașov.

Iubitorii de muzică clasică vor poposi timp de două ore în atmosfera sclipitoare a balului vienez specific finalului de an, pe ritmul celor mai frumoase compoziții muzicale, pornind de la valsuri, sau marşuri şi ajungând la polci, scrise de compozitorii dinastiei Strauss și contemporanilor acesteia.

Simbolul de referință al balului vienez, celebrul vals "Dunărea Albastră" împlinește 150 de ani. În acest context istoric, cea mai populară compoziție muzicală a lumii va prinde viață și în concertele "Best of Vienna" din acest an. Așa cum ne-am obișnuit, acurateţea interpretării, sunetele fine şi pure, spiritul jovial al muzicenilor Johann Strauss Ensemble, ating sufletul și aprind dorința spectatorilor de a se ridica și de a dansa în pași de vals.

Respectând tradiția concertelor Strauss din secolul XIX, maestrul Russell McGregor dirijează în stilul Stehgeiger, adică din poziția de solist. McGregor s-a născut în Oxford, dar a crescut în Melbourne, Australia, unde la vârsta de 7 ani a început să studieze vioara. Din 1992 Russell McGregor locuiește în Viena, iar de aproape 20 de ani este concertmaestru și dirijor al orchestrei Palatului Schöbrunn.

Vioara la care cântă a fost fabricată în urmă cu 320 de ani (în anul 1697) de către Carlo Giuseppe Testore, aceasta fiind "sora mai mică" a celebrei viole a lui Wolfgang Amadeus Mozart.

Istoria orchestrei Johann Strauss Ensemble începe în anul 1985, când a fost fondată de către membri ai Bruckner Orchester din Linz. Grupul lucrează de atunci fără întrerupere la perfecționarea sunetului și stilului, adăugând piese noi și inovatoare repertoriului standard. Orchestra îi datorează o mare parte din evoluția profesională violonistului și dirijorului Russell McGregor, care s-a alăturat ansamblului în anul 2004.

Orchestra fascinează auditoriul din toată lumea cu spectacole de înaltă ținută, păstrându-și în acest fel supremația între marile ansambluri vieneze. Prin farmecul și bucuria de a face muzică la cel mai înalt nivel artistic, Johann Strauss Ensemble a câștigat de asemenea și admirația românilor. Concertele de Crăciun susținute pe teritoriul României sunt de fiecare dată sold-out. Membrii Johann Strauss Ensemble revin în țara noastră pentru al 13-lea an; sunt nerăbdători să se reîntoarcă și să trăiască încă un capitol din viața lor împreună cu minunatul public român.

• 12 decembrie - BUCUREȘTI - Sala Palatului- ora 19:30;

• 13 decembrie - SIBIU - Sala Thalia - ora 19:00;

• 14 decembrie - CLUJ-NAPOCA - Teatrul Național - ora 19:00;

• 15 decembrie - ARAD - Teatrul Ioan Slavici - ora 19:00;

• 16 decembrie - TÂRGU-MUREȘ - Palatul Culturii - ora 17:00 și ora 20:00;

• 17 decembrie - BISTRIȚA - Palatul Culturii - ora 19:00;

• 18 decembrie - BRAȘOV - Teatrul Sică Alexandrescu - ora 19:00.