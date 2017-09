Cultură

Julius Caesar revine la Cluj după turneul de succes din Coreea de Sud

de Ziua de Cluj, 25 septembrie 2017, 14:31

Spectacolul Teatrului Maghiar de Stat Cluj "Iulius Caesar", de W. Shakespeare, în regia lui Silviu Purcărete, s-a jucat în deschiderea celei de-a 17-a ediții a Festivalului de Arte Performative Seul.

În cadrul festivalului organizat în perioada 15 septembrie - 15 octombrie sunt prezente 17 trupe din țări precum Grecia, Irlanda, Marea Britanie, Franța sau Canada, cu spectacole semnate de artiști ca Akram Khan sau Dimitris Papaioannou.

Pe lângă spectacole, festivalul are în program și workshop-uri, unul dintre ele, intitulat "Director's World of Theater and Music", fiind coordonat de Vasile Șirli, compozitorul muzicii din "Iulius Caesar".

În cadrul deschiderii festivalului, consilierul diplomatic Costin-Adrian Ionescu a spus că este o mare bucurie prezența la Seul a unui spectacol din România, cu atât mai mult cu cât este pus în scenă de un regizor de renume mondială, Silviu Purcărete. La cea de-a treia reprezentație au fost prezenți în sală ambasadorul Ungariei în Coreea de Sud, Gábor Csaba, și atașatul cultural Andrea Kálmán.

"Iulius Caesar" s-a jucat la Teatrul Arko Arts în trei seri consecutive, cu sala plină. După prima reprezentație a avut loc și o întâlnire cu publicul, spectatorii fiind foarte încântați de spectacol și de actoriii Teatrului Maghiar.

Foarte apreciat a fost și Angyal, câinele lui Caesar, o adevărată curiozitate pentru publicul coreean. Teatrul Maghiar de Stat Cluj este invitat pentru a treia oară la Seul, teatrele din Coreea de Sud fiind și ele prezente la Cluj, în cadrul Festivalului Interferențe.