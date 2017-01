Cultura

"La La Land" cucerește și Londra

de Ziua de Cluj, 10 ianuarie 2017, 11:07

Musical-ul american "La La Land" a primit, marți, 11 nominalizari pentru premiile Bafta 2017 care vor fi oferite în februarie la Londra.

După ce a dominat gala de premiere a Globurilor de Aur, unde și-a adjudecat șapte premii, musicalul "La La Land" e pe cale să își facă o frumoasă intrare în istoria filmului după ce, marți, a primit 11 nominalizari pentru premiile Bafta 2017 care se vor decerna la Londra în 12 februarie.

Musical-ul de la Hollywood a înregistrat un record prin câștigarea tuturor celor șapte categorii la care a fost nominalizat pentru premiile Globul de Aur: pentru cel mai bun musical, cel mai bun regizor, cel mai bun actor şi cea mai bună actriţă într-un musical, cel mai bun scenariu şi cea mai bună coloană sonoră și cel mai bun montaj.

Regizorul Damien Chazelle este din nou nominalizat pentru regie și scenariu original, iar Emma Stone și Ryan Gosling, pentru cea mai bună actriță în rol principal, respectiv, actor în rol principal.

"La La Land" se va confrunta, însă, la Londra, cu o concurență acerbă din partea unor filme ca "Arrival" și "Nocturnal Animals", ambele primind câte nouă nominalizari, precum și din partea peliculei " Manchester by the Sea", care are șase nominalizări.

Premiile BAFTA sunt conferite anual de către The British Academy of Film and Television Arts, o organizație non-profit a profesioniștilor din film și televiziune din Marea Britanie, pentru realizări deosebite în filme, televiziune, filme pentru copii și pentru programe interactive.