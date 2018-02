Cultură

Lara Fabian revine la Cluj. Cât costă biletele

de Ziua de Cluj, 08 februarie 2018, 14:15

Lara Fabian revine, dupa doi ani, la Cluj-Napoca, în 29 martie 2018, în cadrul turneului international de promovarea a noului său album, Camouflage. Biletele la concertul din Cluj-Napoca costă între 89 şi 280 de lei.

Lara a început "Camouflage World Tour" pe 2 februarie 2018, în Statele Unite. în total va susţine 40 de concerte, dintre care două în România, iar ultimul va fi la Paris, în iunie.

Fresh şi senzuale, noile piese vor fi completate de emoţia şi căldura hiturilor precum "Je t'aime" şi "Je suis malade". Cea mai bine vândută artistă belgiană a tuturor timpurilor va suştine două concerte în România: la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca pe 29 martie şi la Sala Palatului din București pe 31 martie.

După peste 20 milioane de albume vândute în întreaga lume, şi după ce ultimul album în limba franceză a fost răsplatit cu Platina, "Ma vie dans la tienne" (2015), Lara s-a întors pe scena internaţională în octombrie 2017, cu cel de-al 13-lea album de studio, Camouglage. Albumul, integral în limba engleză, a fost dezvoltat în Stockholm, Los Angeles şi Bruxelles şi conţine 12 cântece, scrise şi compuse de Lara împreună cu Moh Denebi (Suedia) and Sharon Vaughn (Statele Unite).

Piesele au fost produse de premiatul producător muzical Moh Denebi, care este unul dintre cei mai proeminenţi reprezentanţi ai noii culturi, noului sunet pop născut în Suedia, şi care domină topurile americane şi europene. Sharon Vaughn este un compozitor american multipremiat, care a lucrat în trecut cu artişti pop şi country ca Willie Nelson, Dolly Parton, Agnes, sau Boyzone. Sharon a fost inclus in Nashville Songwriters Foundation's "Hall of Fame" pentru contributiile aduse muzicii americane.

Camouflagr este numele unei piese omonime de pe album. Un album care uneşte semnătura vocală unică a Larei, cu o producţie electro-pop şi combinată cu orchestraţie clasică, iar toate creează un sunet modern şi, în acelasi timp, atemporal. Primul single de pe album se numeşte "Growing Wings" şi a fost scos pe 4 august 2017, bucurându-se de un mare succes, la fel ca şi al doilea single, „Choose What You Love Most (Let It Kill You)" .

Lara, pentru a patra oară în România şi a doua la Cluj

Primul concert al Larei Fabian în România a fost în martie 2012, la Sala Palatului din Bucureşti, fiind nevoie de două reprezentaţii pentru a putea acoperi cererea mare de bilete. A revenit doi ani mai târziu, în octombrie 2014, tot în Capitală, iar concertul s-a desfăşurat tot cu casa închisă. Aşa că a decis să se "extindă" la Cluj-Napoca, acolo unde a susţinut primul concert în 2016: pe 20 aprilie peste 4.000 de oameni au venit la Sala Polivalentă să o asculte pe cea care îşi numeste fanii "îngeri".

Lara Fabian sau Lara Crokaert, pe numele său real, s-a născut pe 9 ianuarie 1970 în Belgia. Primii cinci ani din viaţă a locuit în Sicilia, pentru ca în 1975 să se întoarcă în ţara natală. Conturarea carierei sale a început în 1978, când de Mos Nicolae a primit în dar de la părinţii săi un pian.

Primul său disc a fost lansat în 1991, aducându-i nominalizarea la premiile Felix şi un turneu de doi ani pe tot cuprinsul Canadei. În 1994 lansează cel de-al doilea album al său - "Carpe Diem", ce i-a adus de trei ori premiile Felix şi Juno.

În 1996 a devenit cetăţean canadian, fiind aleasă de studiourile Walt Disney să împrumute vocea sa Esmeraldei pentru producţia "Cocoşatul de la Notre Dame". Pe 6 noiembrie 2015 a lansat un nou album, intitulat "Ma vie dans la tienne", promovat în cadrul turneului din Europa, în cursul anului 2016.

